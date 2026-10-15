Dispositivos Apple «inteligentes» que controlan todo al salir de casa
El gigante de Cupertino Apple ha presentado oficialmente un proyecto importante que revoluciona el concepto del mercado de hogares inteligentes. En estrecha colaboración con los líderes en electrodomésticos LG Electronics y Schneider Electric la compañía presentó un nuevo ecosistema de accesorios: la línea Home Collection ha sido lanzada.
Esta nueva serie incluye cámaras de seguridad, un timbre de video inteligente, una cerradura electrónica, sensores de temperatura y termostatos modernos. Todos los dispositivos están enriquecidos con el sistema de IA Apple Intelligence y se controlan desde un centro único mediante iPhone, Apple Watch, la aplicación «Casa» (Home) y Siri.
Automatización completa: un entorno que gestiona la casa por sí solo
La idea principal de Home Collection es minimizar la intervención humana y crear comodidad:
Ecosistema único y tecnología Thread: Todos los gadgets están creados con un diseño minimalista premium y se interconectan mediante el protocolo moderno Thread, garantizando una conexión estable y rápida;
Escenarios inteligentes: En cuanto el último miembro de la familia sale de casa, el sistema cierra automáticamente las puertas, activa las cámaras y ajusta la temperatura para ahorrar energía;
Preparación para el regreso: Cuando el propietario se acerca a la casa, la temperatura ambiente se ajusta y la cerradura se abre automáticamente al llegar.
Videovigilancia 2,5K de LG: Inteligencia artificial y privacidad
El desarrollo de los dispositivos de videovigilancia fue responsabilidad directa de los ingenieros de LG :
Sistema de reconocimiento inteligente: Cuatro cámaras que graban en 2,5K pueden distinguir con precisión personas, mascotas, coches que se acercan y paquetes dejados frente a la puerta;
Capacidades de Apple Intelligence: La IA convierte los videos grabados en descripciones de texto, permitiendo al usuario encontrar un fragmento específico en un segundo mediante consultas de texto simples (por ejemplo, «¿cuándo llegó el repartidor?»);
Almacenamiento en la nube gratuito y sistema interno: Las grabaciones se guardan en el servicio iCloud+ durante 10 días sin necesidad de suscripción adicional. En caso de pérdida de Wi-Fi, los dispositivos siguen grabando en su memoria interna;
Modelos de la serie:
LG Video Doorbell: Un timbre de video con doble cámara para controlar visitantes y paquetes;
Floodlight Cam y Outdoor Cam: Cámaras exteriores con dos proyectores activados por movimiento y visión nocturna a color;
Indoor Cam (cámara interior): Enfocada en la privacidad, el objetivo baja automáticamente cuando alguien entra en la habitación para detener la grabación.
Smart Deadbolt Lock: La era de las llaves ha quedado atrás
La nueva generación de cerradura electrónica lleva la seguridad del hogar a un nuevo nivel:
Comodidad Ultra Wideband (UWB): Si el usuario tiene un iPhone o Apple Watch con una llave digital, basta con acercarse a la puerta para que se abra automáticamente;
Métodos de acceso alternativos: También se mantiene la posibilidad de abrir por contacto, mediante código PIN o usando una llave mecánica oculta;
Integración de timbre y cerradura: Cuando un visitante toca el timbre, la alerta llega a la pantalla HomeView, al iPhone o a los altavoces HomePod. El usuario puede hablar directamente con el visitante y abrir la puerta de forma remota desde su iPad o teléfono. Si personas desconocidas intentan forzar la puerta, el sistema envía una señal inmediata al propietario.
Termostatos Schneider Electric y alta privacidad
Soluciones adicionales para el control climático y la seguridad:
Adaptive Temperature: El sistema detecta si hay personas, si están durmiendo o si la habitación está vacía para gestionar la refrigeración y calefacción de forma autónoma. Sensores compactos adicionales indican la humedad y temperatura de cada habitación;
Cifrado completo (End-to-End): Todas las grabaciones de video y datos del hogar están totalmente cifrados. La clave de privacidad solo la tiene el propietario; ni siquiera Apple, LG o Schneider Electric pueden ver los datos. Si se cambia el nombre de la red Wi-Fi, todos los accesorios se adaptan automáticamente a la nueva conexión.
¿Precios y cuándo empieza la venta?
La compañía también anunció la política de precios del nuevo ecosistema:
Dispositivos principales: Las cámaras, la cerradura electrónica y los termostatos se valoran entre 200 $ y 400 $ según el modelo;
Sensores: El precio de los sensores de temperatura y humedad para habitaciones comienza en 40 $ ;
Plazo de venta: El primer lote de productos de Apple Home Collection saldrá oficialmente a la venta en diciembre de 2026. Algunos dispositivos especializados de la colección se entregarán a los mercados a partir de principios de 2027.
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