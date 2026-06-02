Le corps d'une chercheuse en nucléaire disparue depuis un an a été retrouvé

Des restes humains appartenant à une employée du Laboratoire national de Los Alamos, portée disparue depuis plus d'un an, ont été identifiés au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. C'est ce qu'a rapporté le journal The Guardian.

Il a été indiqué que les restes retrouvés appartiennent à Melissa Casias, 53 ans, vue pour la dernière fois le 26 juin 2025 près d'une autoroute de l'État. Un randonneur les a découverts le 28 mai 2026 dans la zone de McGaffey Ridge, dans la forêt nationale de Carson.

« Les enquêteurs ont découvert qu'un pistolet avait également été trouvé près des restes », indique une déclaration de la police d'État.





La défunte travaillait dans la recherche spatiale, la défense et la recherche nucléaire. Elle s'ajoute à une liste de scientifiques américains disparus ou décédés ces derniers mois. Si certains de ces cas ont été classés comme suicides, d'autres ont été attribués à diverses causes.

Cependant, ces événements ont suscité diverses spéculations et théories du complot sur Internet, attirant même l'attention de membres du Congrès. Des appels ont également été lancés pour que le président américain Donald Trump examine sérieusement ces cas et mène une enquête.

Selon la police, l'identité de Casias a été confirmée en coopération avec le bureau du médecin légiste du Nouveau-Mexique. La cause de son décès est pour l'instant inconnue. L'enquête sur sa disparition se poursuit.

Comment Casias a-t-elle disparu ?

Dans une interview accordée à la chaîne NBC en juillet 2025, le mari de Casias, Mark, a déclaré qu'il l'avait vue pour la dernière fois le 26 juin à 06h15. Il a souligné qu'il avait conduit sa femme ce jour-là vers une installation impliquée dans le stockage de l'arsenal nucléaire américain.

Selon Mark, Melissa prévoyait de se rendre à un autre point du campus de 40 miles carrés du laboratoire pour son travail. En même temps, elle devait rendre la voiture familiale avant 11h00.

« C'était presque la dernière fois que je lui parlais », a déclaré Mark.





Les enquêteurs ont déterminé plus tard que Melissa était rentrée chez elle de manière inattendue ce matin-là. Lorsque sa fille Sierra lui a demandé pourquoi elle était rentrée à 07h45, sa mère a répondu qu'elle avait oublié son badge.

« Un badge est nécessaire pour entrer dans l'installation, et elle l'a montré ce jour-là », a déclaré Mark.





Lorsque Melissa n'a pas rendu la voiture à l'heure prévue, Mark a d'abord pensé qu'elle était occupée par son travail. Cependant, peu après, le supérieur de Melissa a appelé pour s'enquérir de sa localisation.

« Il m'a demandé : “Melissa va-t-elle bien ?” J'ai répondu : “Oui, elle devrait être au travail.” Mais il a répondu : “Non, elle n'est pas au travail” », se souvient Mark.

Selon les enquêteurs, Melissa a été vue pour la dernière fois vers 14h18. À ce moment-là, une connaissance de la famille l'a vue circuler vers l'est le long de l'autoroute 518 au Nouveau-Mexique.

Les enquêteurs ont trouvé tous les effets personnels de Melissa, y compris son sac à main et ses téléphones « effacés », à son domicile. Après l'identification des restes, les membres de la famille ont indiqué que le corps avait été découvert dans une zone qui avait déjà été fouillée auparavant.