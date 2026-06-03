Les États-Unis et l'Iran vont-ils reprendre les négociations sur le programme nucléaire ?

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Les États-Unis et l'Iran vont-ils reprendre les négociations sur le programme nucléaire ?

Alors que l'attention de la communauté mondiale est tournée vers les processus géopolitiques au Moyen-Orient, des développements importants sont observés sur la scène diplomatique internationale. Le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, a annoncé lors d'une audition au Comité des affaires étrangères du Sénat que la partie iranienne avait accepté de discuter des aspects cruciaux de son programme nucléaire avec des représentants américains. Cependant, Washington pose une condition préalable au succès de ces négociations : l'Iran doit ouvrir totalement le détroit d'Ormuz à la navigation maritime.

Selon les estimations du chef de la diplomatie américaine, la prochaine phase des négociations sur l'accord nucléaire pourrait durer plusieurs mois.

Réunions d'experts et question de l'uranium hautement enrichi

Dans son intervention au Sénat, Marco Rubio a insisté sur la complexité et les aspects techniques du processus :

« Il s'agit sans aucun doute d'une question très technique, et je ne pense pas qu'elle puisse être résolue en seulement cinq jours. Il faudra que les groupes d'experts des deux parties se réunissent régulièrement pendant 30, 60 ou 90 jours pour convenir de tous les détails. », a déclaré le secrétaire d'État.

Selon lui, la deuxième phase du futur dialogue se concentrera sur la question de l'élimination (destruction) des stocks d'uranium hautement enrichi détenus par l'Iran.

Quelles sont les conditions de l'allègement des sanctions ?

L'administration américaine a précisé qu'elle n'avait pas l'intention d'alléger les restrictions économiques imposées à l'Iran uniquement en échange de l'ouverture du détroit d'Ormuz. Comme on le sait, les autorités de Téhéran sont sous le coup de sanctions internationales en raison de leurs activités nucléaires.

Le secrétaire d'État a ajouté que si les dirigeants iraniens acceptent de renoncer complètement à leurs ambitions nucléaires, des obligations internationales leur seront imposées et les sanctions seront progressivement allégées en fonction de ce processus.

Trêve et complexification de la situation géopolitique

Rappelons qu'une trêve temporaire est en vigueur entre les États-Unis et l'Iran depuis le début du mois d'avril de cette année. Selon cet accord, les parties devaient élaborer un traité de paix définitif.

Cependant, selon les informations diffusées par l'agence de presse iranienne Tasnim , Téhéran a temporairement suspendu le processus de négociation avec Washington après la reprise des frappes militaires israéliennes sur le territoire libanais. Néanmoins, le président américain Donald Trump affirme que le dialogue diplomatique entre les deux pays se poursuit toujours.

Suivez les détails de ces rencontres politiques majeures et les étapes vers la paix au Moyen-Orient sur les pages de Zamin.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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