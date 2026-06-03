Un sandwich record de 750 mètres volé

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Un sandwich record de 750 mètres volé

Un immense sandwich de 750 mètres préparé en Argentine pour entrer dans le Livre Guinness des records a été mystérieusement volé. Cet incident insolite s'est produit dans la ville d'Avellaneda, près de Buenos Aires.

Selon les informations, une équipe d'un restaurant local a préparé ce sandwich géant pour établir un record. Plus de 1,5 tonne de bœuf, des milliers de tranches de pain et d'autres ingrédients ont été utilisés, créant un repas colossal équivalent à 7 000 portions.

Le sandwich géant a disparu de manière inattendue alors qu'il était sur le point d'être inscrit au Livre Guinness des records. Bien que les détails complets de l'incident restent flous, l'événement a provoqué un grand émoi parmi les habitants et les internautes.

Des enquêtes sont en cours pour déterminer où le sandwich a été emporté et par qui. Les représentants du restaurant se sont dits stupéfaits par la situation et ont annoncé que les tentatives de record étaient temporairement suspendues.

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Charos
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