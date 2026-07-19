Deux heures d'échanges de tirs à la frontière entre le Pakistan et l'Inde

Un nouvel affrontement armé a eu lieu dans la région contestée du Jammu-et-Cachemire, entre l'Inde et le Pakistan. Le 18 juillet, les militaires des deux pays se sont engagés dans un intense échange de tirs ayant duré environ deux heures le long de la ligne de contrôle. C'est ce qu'a rapporté la chaîne de télévision NDTV en citant des sources.

Il est précisé que la fusillade a eu lieu dans le secteur de Rajauri. La partie indienne affirme que ses militaires ont neutralisé les mouvements de « terroristes » qui tentaient de franchir illégalement la frontière.

Il est noté qu'il s'agit du premier incident majeur de violation du cessez-le-feu depuis l'opération « Sindur », qui s'est terminée en mai 2025. Avant cela, des escarmouches armées mineures avaient été observées par intermittence dans la zone frontalière.

Selon les analystes, cet incident renforce les craintes d'une nouvelle escalade des tensions entre les deux puissances nucléaires voisines. Pour l'heure, aucune information officielle n'a été communiquée concernant d'éventuelles victimes ou blessés.