Aujourd'hui, l'attention de la communauté internationale et des médias se concentre sur des événements inattendus. Les récents incidents survenus à Saint-Pétersbourg, en Russie, et leur couverture dans les médias locaux sont au centre de l'attention des analystes internationaux. En particulier, la présentation de ce sujet sur les plus grandes chaînes de télévision centrales du pays a été réalisée d'une manière singulière.

Les principaux médias d'État russes, notamment Rossiya 1, Perviy Kanal et NTV, ont choisi d'omettre les rapports sur les attaques de drones autour de Saint-Pétersbourg dans leurs journaux télévisés du matin et de l'après-midi.

Les principaux programmes d'information diffusés de 08h00 à 15h00 ont mis en avant des événements totalement différents. Plus précisément, les sujets suivants ont occupé le devant de la scène :

Réunions dans le cadre du prestigieux Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF) ;

Détails de l'attaque contre un bus de passagers dans la localité d'Ienakiieve ;

Violents affrontements militaires en cours dans la région du Moyen-Orient.

Que s'est-il passé à Saint-Pétersbourg ? Déclarations des parties

Des responsables ukrainiens et russes ont avancé diverses informations et affirmations concernant cette attaque. Notamment, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré dans son discours que le « terminal pétrolier de Saint-Pétersbourg » avait été ciblé et touché. De plus, des représentants des forces armées ukrainiennes font circuler des affirmations selon lesquelles la corvette militaire « Boykiy », située dans la région de Kronstadt et actuellement en réparation, aurait pris feu.

Réponse officielle : Selon les informations officielles fournies par le gouverneur de Saint-Pétersbourg, l'attaque de drones a visé des infrastructures dans les districts de Kronstadt, Kirov et Krasnoselsky. À la suite de l'incident, quatre citoyens ont été blessés à des degrés divers, et plusieurs bâtiments et structures ont été endommagés. Cependant, les autorités russes n'ont pas confirmé les informations faisant état de dégâts au terminal pétrolier local.

Restez avec Zamin pour suivre les derniers changements géopolitiques sur la scène mondiale, les événements internationaux majeurs et les actualités les plus sensationnelles du jour !