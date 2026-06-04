Incident inattendu : une femme conduit sa voiture sur les voies du métro

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Incident inattendu : une femme conduit sa voiture sur les voies du métro

Une situation inhabituelle et quelque peu dangereuse s'est produite à Seattle, aux États-Unis. Une femme de 70 ans a conduit par erreur sa voiture sur les voies du métro, parcourant environ un demi-mile (près de 800 mètres).

En conséquence, la circulation des trains a été temporairement suspendue sur toute la ligne. Les services d'urgence sont rapidement arrivés sur place et ont évacué les passagers vers une zone sécurisée. De plus, l'alimentation électrique le long des voies a été coupée par précaution.

Selon les premières informations, la femme cherchait son chemin à l'aide de la navigation et a déclaré avoir 'suivi les instructions du GPS'. Cette erreur l'a amenée à conduire sur les voies.

Heureusement, personne n'a été blessé lors de l'incident. Après que des équipements spéciaux, dont une dépanneuse, eurent retiré la voiture des voies, le service des trains a repris quelques heures plus tard.

L'incident a suscité de vives discussions sur les réseaux sociaux, rappelant une fois de plus l'importance de la prudence lors de l'utilisation des appareils de navigation.

États-UnisSeattleGPS
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Charos
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