L'engouement autour de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Sud atteint des sommets. Cependant, un conflit socio-politique inattendu et désagréable a éclaté au sein du camp de l'équipe nationale colombienne avant le tournoi. Actuellement, le public et les utilisateurs des réseaux sociaux discutent avec véhémence et âpreté des actions du capitaine et star de l'équipe, James Rodríguez, lors de la cérémonie d'adieu de l'équipe nationale pour les États-Unis.

La cérémonie officielle d'adieu des footballeurs partis défendre l'honneur de leur pays a été organisée au niveau de l'État.

Cérémonie officielle d'adieu et traditions nationales

Lors de la cérémonie solennelle, le président colombien Gustavo Petro a rencontré les joueurs et leur a remis personnellement le drapeau national, un haut symbole de l'État, ainsi que des chapeaux traditionnels « vueltiao », symbole de la culture locale, avant leur départ outre-océan. L'événement, qui a commencé dans une ambiance très enthousiaste, s'est terminé par un incident inattendu.

Photo : Getty Images

Une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux et ayant accumulé des millions de vues en peu de temps a capturé la situation douloureuse suivante :

La demande de la jeune fille : La jeune fille du président, Antonella Petro, a assisté à l'événement et a demandé à son idole préférée, James Rodríguez, de prendre une photo souvenir ensemble.

La froideur de la star : Cependant, le footballeur, connu pour ses performances magiques sur le terrain, ne s'est pas arrêté pour une raison quelconque et a continué son chemin, semblant ignorer les demandes sincères de la jeune fille et ne lui accordant aucune attention.

Une expression triste : Dans les images diffusées, on voit clairement que l'expression du visage d'Antonella a considérablement changé après que Rodríguez soit passé près d'elle avec indifférence, montrant qu'elle était profondément blessée et déçue.

Débat et indignation sur les réseaux sociaux

Cette vidéo a déclenché un véritable volcan de débats en Colombie. Les fans et les représentants des médias locaux se sont divisés en deux camps :

Points de vue des parties Opinions et réactions exprimées Critiques sévères Accusant James d'arrogance, ils soulignent que bafouer les sentiments d'un jeune enfant, surtout la fille du chef de l'État, est totalement incompatible avec le statut de star. Défenseurs et soutiens Ils suggèrent que le footballeur était peut-être très ému à ce moment-là, distrait, ou n'a tout simplement pas entendu la voix de la jeune fille à cause du bruit.

Commentaire contextuel : Il est naturel qu'une telle pression psychologique et les critiques sur les réseaux sociaux avant la Coupe du monde constituent un fardeau supplémentaire pour le leader de l'équipe nationale. Cependant, le statut de star exige de l'attention envers les fans ordinaires et sincères, en particulier les jeunes enfants, en toute circonstance. Il est crucial pour la stabilité de l'environnement interne du football colombien que James Rodríguez explique bientôt ce malentendu et rencontre peut-être Antonella séparément pour apaiser la situation.

Suivez toujours avec nous les informations les plus sensationnelles à la veille de la Coupe du monde, les événements inattendus dans la vie des stars du football et les analyses sportives exclusives sur les pages de Zamin !