L'Afghanistan accuse le Pakistan d'avoir frappé trois provinces

Le gouvernement intérimaire des Taliban en Afghanistan a annoncé que l'armée pakistanaise avait mené des frappes sur trois provinces du pays.

Le porte-parole Zabihullah Mujahid a déclaré que des maisons résidentielles dans les provinces de Kounar, Khost et Paktika avaient été visées dans la nuit du 10 juin.

Il a rapporté que 13 personnes ont été tuées dans les attaques, dont 11 enfants, une femme et un homme âgé.

De plus, 14 femmes et enfants ont été blessés. Les Taliban ont condamné l'incident, le qualifiant de « crime humain et d'agression ».