Première transplantation réussie d'organes de porc sur un humain en Chine

·16·Monde
Première transplantation réussie d'organes de porc sur un humain en Chine

Des scientifiques chinois ont réussi pour la première fois au monde une transplantation de foie et de reins de porc sur un patient en état de mort cérébrale.

Une équipe de recherche dirigée par des médecins du deuxième hôpital de l'Université médicale de Guangxi a réalisé cette opération complexe sur un homme de 53 ans. Après l'intervention, les organes transplantés ont fonctionné normalement pendant cinq jours. Cependant, l'étude a été interrompue par la suite à la demande de la famille du patient.

Les médecins soulignent que cette expérience constitue la première preuve scientifique qu'il est possible de réaliser une transplantation orthotopique d'un foie de porc entier dans un corps humain, ainsi qu'une double transplantation rénale.

La méthode de transplantation orthotopique implique l'ablation complète des organes endommagés du patient et la mise en place des nouveaux organes à leur emplacement anatomique.

Les scientifiques ont annoncé que les recherches sur ce type de transplantation se poursuivront sur des patients en état de mort cérébrale.

ChineMédecineTransplantationScienceSanté
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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