Un athlète établit un record du monde en nageant 120 mètres sans respirer

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Un athlète établit un record du monde en nageant 120 mètres sans respirer

Un athlète polonais a réalisé une performance unique dans les sports nautiques, établissant un record du monde en parcourant 120 mètres au fond d'une piscine en une seule apnée.

Il a parcouru cette distance en 2 minutes et 40 secondes sans respirer. Ce résultat exige non seulement une endurance physique, mais aussi une préparation mentale et un contrôle de haut niveau.

L'athlète s'est préparé de manière constante pendant environ un an et demi pour ce record. Au cours de son entraînement, il s'est concentré sur les techniques d'apnée, la vitesse de déplacement sous l'eau et l'endurance.

L'un des aspects les plus remarquables est que, bien qu'il ait souffert d'une bronchite une semaine seulement avant la tentative de record, il n'a pas changé sa décision de participer. Cela a mis en évidence sa détermination et son approche professionnelle.

Ce record a été enregistré comme une réalisation importante dans l'histoire des sports sous-marins et a attiré l'attention de nombreux passionnés de sport.

Pologne
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