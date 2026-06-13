Le philanthrope masqué change la vie de centaines de personnes

·36·Monde
Le philanthrope masqué change la vie de centaines de personnes

Les histoires sur une personne anonyme qui fait le bien derrière un masque touchent beaucoup de monde sur les réseaux sociaux. Sans révéler son identité, elle apporte une aide considérable aux familles en difficulté et aux personnes dans le besoin.

Son chemin vers la charité a commencé après une épreuve difficile dans sa vie. Lorsque son père a fait un AVC, elle lui a appris à bouger à nouveau et à revenir à la vie. C'est à cette période que l'aide aux autres est devenue son objectif principal.

Depuis, elle finance des traitements médicaux coûteux, offre des logements à des familles nécessiteuses et soutient les personnes en situation précaire.

Ses vidéos cumulent des millions de vues sur Internet. Pourtant, le philanthrope cache toujours son visage. Selon lui, la vraie bonté doit être accomplie sans bruit ni ostentation.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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