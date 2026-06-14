Un mets « semblable à des cheveux » : une spécialité inhabituelle en Chine suscite l'étonnement

En Chine, un produit inhabituel qui ressemble à des cheveux humains — le fat choy devient de plus en plus populaire. Ce plat étrange suscite la curiosité de nombreux touristes et internautes.

En réalité, le fat choy est une cyanobactérie comestible qui pousse dans les plans d'eau des régions désertiques. À l'état séché, il ressemble à de longs filaments noirs fins, et c'est précisément cet aspect qui surprend beaucoup de gens.

Généralement, le fat choy est ajouté à diverses soupes, et une fois ramolli dans l'eau, il prend une texture similaire à celle des nouilles. Certains cafés et vendeurs de cuisine de rue le font également sauter avec des épices pour le servir comme plat à part entière.

Il est intéressant de noter que les touristes qui voient ce produit pour la première fois le prennent souvent pour de vrais cheveux et sont choqués. Néanmoins, le fat choy est l'un des plats préférés des habitants, apprécié pour son goût unique.