Le président turc salue l'accord conclu entre les États-Unis et l'Iran

Le président turc Recep Tayyip Erdoğan a salué l'accord conclu entre les États-Unis et l'Iran.

Il a souligné que cet accord constitue une étape nécessaire pour assurer la paix et la sécurité dans la région.

Erdoğan a noté l'importance de s'abstenir de toute déclaration, provocation ou action susceptible d'accroître les tensions à la veille de la signature de l'accord.

Le dirigeant turc a hautement salué les efforts de médiation du Pakistan et a exprimé sa gratitude aux dirigeants des États-Unis et de l'Iran.

Il a également souligné le soutien du Qatar et de l'Arabie saoudite aux initiatives diplomatiques.