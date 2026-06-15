Un homme qui ne s'est pas assis depuis 5 ans : un vœu inhabituel suscite l'étonnement

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Un homme qui ne s'est pas assis depuis 5 ans : un vœu inhabituel suscite l'étonnement

En Inde, un homme nommé Daulat Giri Ji Maharaj attire l'attention par une pratique spirituelle inhabituelle. Suivant la tradition du « khada tapasya » dédiée au dieu Shiva, il vit debout depuis cinq ans sans s'asseoir un seul instant.

C'est ce qu'a rapporté Taaza TV.

Selon son vœu, il doit rester dans cet état pendant un total de 12 ans. Les partisans de cette pratique religieuse estiment qu'une telle patience mène à la purification spirituelle.

Il est rapporté que Maharaj ne se contente pas de ne pas s'asseoir, il dort également debout. Pour ce faire, il utilise un dispositif de soutien spécial afin d'éviter de tomber.

Cependant, rester debout pendant une longue période a gravement affecté sa santé. Il a été noté que les jambes de l'homme sont enflées, ont changé de couleur et que sa circulation sanguine s'est détériorée. Malgré cela, il n'a pas abandonné son vœu.

Actuellement, son état est surveillé par des bénévoles d'un temple local. Ils lui prodiguent des soins réguliers et l'aident au quotidien. Pour terminer cette pratique, il devra rester debout encore sept ans.

IndeDaulat Giri Ji MaharajShivaTaaza TV
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