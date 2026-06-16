Un fils « ressuscité » par l'IA : une mère lui parle depuis un an

·6·Monde
Un fils « ressuscité » par l'IA : une mère lui parle depuis un an

Une histoire étonnante et controversée a attiré l'attention du public en Chine. Une femme de 80 ans communique depuis un an avec une copie numérique de son fils, décédé dans un accident de voiture, créée grâce à l'intelligence artificielle.

Selon les informations, les membres de la famille de l'homme ont pris une décision inhabituelle pour éviter d'informer immédiatement la mère de cette lourde perte. Ils ont créé un « clone » numérique basé sur les photos, les vidéos et les enregistrements vocaux du défunt.

Le modèle d'IA créé peut reproduire presque exactement non seulement l'apparence, mais aussi la voix, le style de parole et certains comportements du défunt. C'est pourquoi la femme n'a pas réalisé pendant longtemps que son fils était mort et a continué à discuter avec lui comme d'habitude.

Ce cas suscite de vastes débats, non seulement sur les capacités de l'intelligence artificielle, mais aussi sur ses aspects éthiques et psychologiques.

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Charos
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