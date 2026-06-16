Une vieille dame voulant regarder la course fait chuter des cyclistes

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Une vieille dame voulant regarder la course fait chuter des cyclistes

Un incident inattendu s'est produit lors d'une course cycliste en Allemagne. Une femme âgée, souhaitant observer la course de plus près, s'est accidentellement retrouvée sur le chemin des athlètes, provoquant une collision massive.

Il s'avère que la femme, qui conduisait un scooter électrique, a franchi la zone de sécurité pour mieux voir la course et s'est retrouvée sur la route. À ce moment-là, les cyclistes circulant à grande vitesse n'ont pas eu le temps de l'éviter et se sont percutés.

En conséquence, un carambolage s'est produit et plusieurs sportifs sont tombés. Suite à l'incident, certains cyclistes ont subi des blessures légères et ont reçu des soins médicaux sur place.

Selon les témoins, l'événement s'est produit en quelques secondes et les participants à la course ne s'attendaient pas à une telle situation. Cet incident a montré une fois de plus l'importance du respect strict des règles de sécurité lors des compétitions sportives.

L'événement a suscité de vastes discussions sur les réseaux sociaux, les utilisateurs exprimant diverses opinions sur la responsabilité des organisateurs et des spectateurs.

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