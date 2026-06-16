Ces derniers jours, les affrontements armés et les opérations militaires atteignent leur phase la plus intense. Hier, une frappe inattendue et puissante a visé une installation stratégique majeure située près de Moscou, la capitale russe : une raffinerie de pétrole. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exprimé ses opinions fermes, décisives et directes sur cet événement retentissant. Selon le chef de l'État, cette attaque n'est pas une simple opération militaire, mais une étape stratégique cruciale pour contraindre la partie adverse à la paix et à mettre fin à la guerre.

Frappe à 500 kilomètres : les infrastructures économiques ciblées

Il s'avère que cette grande installation industrielle, située à près de 500 kilomètres de la frontière nationale et de la ligne de front principale, au plus profond de l'arrière-pays, a subi des dommages importants. Dans son discours, Zelensky a expliqué que l'objectif principal de Kiev est de convaincre et de forcer les dirigeants russes à cesser rapidement leurs actions agressives contre le peuple ukrainien. Selon lui, ces armes modernes à longue portée et de haute précision sont l'un des moyens les plus efficaces pour affaiblir le potentiel économique de l'ennemi.

Vous pouvez découvrir brièvement l'importance stratégique militaire de cet événement et la position des parties via le tableau analytique suivant :

Installation majeure attaquée Distance de la ligne de front Objectif stratégique principal de la frappe Déclaration officielle et position du président Zelensky Raffinerie de pétrole à Moscou 500 kilomètres

(Zone profonde de l'arrière-front) Forcer la fin de la guerre en affaiblissant les infrastructures économiques et énergétiques « C'est une réponse juste et une rétribution méritée pour avoir prolongé cette guerre ! »

« Réponse juste et punition pour avoir prolongé la guerre »

Le dirigeant ukrainien a qualifié ces frappes réussies non pas comme une simple vengeance, mais comme une réaction appropriée pour rétablir la justice historique face aux actions de l'agresseur. Selon lui, les armes à longue portée pourraient marquer un tournant décisif dans le cours de la guerre.

Extrait du discours officiel de Volodymyr Zelensky : « Une raffinerie de pétrole située à 500 kilomètres de nous a été gravement endommagée. Nous devons forcer la Russie à mettre fin à cette guerre sanglante menée contre notre peuple. Les armes à longue portée dont disposent les forces armées ukrainiennes sont l'un des éléments les plus importants et indispensables de cette contrainte. C'est une réponse absolument juste aux frappes impitoyables portées par la Russie sur nos territoires, ainsi qu'une punition légitime pour avoir prolongé sans raison une guerre qui aurait dû être terminée depuis longtemps ».

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