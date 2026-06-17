Héroïsme véritable : une mère brûlée à 93 % après avoir sauvé ses 6 enfants d'une maison en feu

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Héroïsme véritable : une mère brûlée à 93 % après avoir sauvé ses 6 enfants d'une maison en feu

En septembre 2019, une femme restée seule chez elle avec ses six enfants a été confrontée à l'épreuve la plus difficile de sa vie. En quelques minutes, sa maison a été ravagée par un violent incendie.

Elle aurait pu se mettre à l'abri. Mais cette mère n'a pas abandonné ses enfants. Elle est retournée à plusieurs reprises dans la fumée épaisse et les flammes pour sortir chaque enfant l'un après l'autre.

Cet acte de courage lui a coûté très cher. La femme a subi des brûlures sur une grande partie de son corps et a été soignée à l'hôpital pendant longtemps.

Cependant, à son réveil, elle ne s'est pas souciée de son propre état, mais a d'abord demandé pour ses enfants : « Mes enfants sont-ils vivants ? »

Elle a sauvé tous ses enfants. Parfois, le véritable héroïsme ne réside pas dans les grands discours, mais dans le sacrifice d'une mère mettant sa vie en péril pour ses enfants.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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