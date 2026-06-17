La présidente du Mexique critique la FIFA pour la hausse drastique du prix des billets

La présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, a critiqué la FIFA pour l'augmentation drastique du prix des billets pour la Coupe du monde de football 2026.

Selon les informations, certains billets ont atteint 32 970 dollars lors de la vente officielle, tandis que les prix sur le marché de la revente ont grimpé jusqu'à 2,3 millions de dollars.

Sheinbaum a souligné que des prix aussi élevés pourraient priver les supporters ordinaires de la possibilité d'assister à la Coupe du monde.

« Le football devrait être différent. C'est une question que la FIFA doit sérieusement examiner », a déclaré la présidente mexicaine.

Selon elle, le football ne doit pas être réservé qu'aux riches, mais doit rester un sport de masse unissant les peuples du monde entier.