Mystérieuses créatures bleues sur les côtes galloises

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Mystérieuses créatures bleues sur les côtes galloises

Un phénomène inhabituel a attiré l'attention des habitants et des touristes sur les côtes galloises. Des centaines de petites créatures marines d'un bleu éclatant ont été rejetées sur les plages par les vagues, selon la BBC.

Ces organismes sont connus dans le monde scientifique sous le nom de « Velella ». Ils ont été observés en grand nombre sur les plages d'Anglesey, Gwynedd et Tenby, suscitant la curiosité de nombreux passants.

Les experts précisent que ces créatures appartiennent à une colonie d'hydrozoaires, proches des anémones de mer et des coraux. Leur caractéristique la plus distinctive est la structure en forme de voile au sommet de leur corps, qui leur permet de se déplacer grâce au vent et aux courants marins.

Selon les experts, ces créatures s'échouent principalement durant l'automne et l'hiver. À cette période, les courants océaniques puissants et les tempêtes les transportent depuis des régions lointaines. Elles mesurent généralement environ 7 centimètres et peuvent s'échouer par milliers simultanément.

Les habitants locaux affirment que sous l'effet des rayons du soleil, la couleur bleue de ces créatures devient encore plus vive, créant un spectacle magnifique. C'est pourquoi elles sont devenues le centre d'attention des promeneurs sur la plage.

Cependant, les spécialistes rappellent que derrière ce beau spectacle se cachent des précautions à prendre. Selon Frankie Hobron, biologiste marine à l'Anglesey Sea Zoo, ces créatures ressemblent physiquement à la célèbre physalie portugaise. Bien que plus petites, elles possèdent des cellules urticantes.

Il est précisé que, comme la peau des mains est épaisse, le contact peut ne pas être ressenti. Toutefois, si elles touchent les lèvres, le visage ou d'autres parties sensibles du corps, elles peuvent provoquer des brûlures, des démangeaisons et une légère douleur.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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