Tucker Carlson : « On nous a menti sur l'Islam »

·4·Monde
Tucker Carlson : « On nous a menti sur l'Islam »

Le célèbre journaliste américain Tucker Carlson a admis ouvertement que ses perceptions de l'Islam et des musulmans pendant de nombreuses années étaient erronées. Dans une Sky News interview, il a déclaré que certaines de ses opinions exprimées pendant des années ne correspondaient pas à la réalité. C'est ce qu'a rapporté la publication Newsweek .

Carlson a expliqué qu'il avait longtemps présenté l'Islam comme un danger à la télévision et qu'il croyait sincèrement à ces propos à l'époque.

« J'ai dit à maintes reprises à la télévision : 'Le problème, c'est l'Islam. Le problème, ce sont les musulmans. Ils veulent tous nous tuer. Ils sont fous. Ils suivent une doctrine basée sur le fanatisme créée par Mahomet au VIIe siècle'. Et j'y croyais moi-même », a déclaré Carlson.

Il a souligné qu'aujourd'hui, il considère ces points de vue comme totalement erronés.

« J'étais en proie à la panique à l'époque. Parce que je le croyais vraiment. Maintenant, je sais qu'aucune de ces idées n'est correcte. Mais j'y croyais alors », a ajouté le journaliste.

Au cours de l'entretien, Carlson a également révélé que son attitude envers Israël avait radicalement changé. Selon lui, il y a une grande différence entre l'Israël qu'il a vu il y a plusieurs décennies et le pays actuel.

« Israël a complètement changé. J'ai pitié d'Israël. Mais il n'y a plus aucune ressemblance entre l'Israël de ma première visite il y a des dizaines d'années et l'Israël d'aujourd'hui », a-t-il déclaré.

L'attitude critique du journaliste envers la politique israélienne s'est intensifiée ces dernières années, ce qui a accru les accusations d'antisémitisme à son encontre. Cependant, Carlson rejette fermement ces allégations.

Anti-Defamation League (ADL) l'a qualifié de l'une des figures les plus influentes ayant diffusé des vues antisémites et des théories du complot dans l'espace médiatique.

En octobre 2025, Carlson a invité Nick Fuentes, promoteur d'idées nationalistes. Lors de l'entretien, Fuentes a blâmé les Juifs pour de nombreux problèmes mondiaux.

En avril 2026, Carlson a également débattu de ce sujet avec la présentatrice de la BBC Victoria Derbyshire.

Le journaliste a souligné que ses critiques envers la politique du gouvernement israélien ne sont pas liées à une nation ou à une religion.

« Bien sûr, je ne suis pas antisémite. C'est précisément pour cela qu'ils m'appellent ainsi. Mon attitude envers Israël n'est pas liée à la nationalité ou à la religion des Israéliens. Il s'agit uniquement de ma réaction aux décisions du gouvernement israélien qui nuisent aux intérêts de mon pays », a déclaré Carlson.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Découverte surprenante sur Mars : premières traces organiques complexes identifiéesDécouverte surprenante sur Mars : premières traces organiques complexes identifiéesHier, 23:19Un mystère vieux de 3 milliards d'années résolu : le plus ancien cratère de la Terre identifiéUn mystère vieux de 3 milliards d'années résolu : le plus ancien cratère de la Terre identifiéHier, 22:43Des scientifiques ont découvert des planètes géantes plus légères que la barbe à papaDes scientifiques ont découvert des planètes géantes plus légères que la barbe à papaHier, 20:03Un kilo d'or épargné pour l'achat d'une maison jeté à la poubelleUn kilo d'or épargné pour l'achat d'une maison jeté à la poubelleHier, 20:01L'IA a réussi à lire un manuscrit carbonisé vieux de 2000 ansL'IA a réussi à lire un manuscrit carbonisé vieux de 2000 ansHier, 19:59Une erreur instantanée : une femme perd 133 000 dollars en orUne erreur instantanée : une femme perd 133 000 dollars en orHier, 19:58
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Première euthanasie d'un jeune enfant aux Pays-Bas
Première euthanasie d'un jeune enfant aux Pays-Bas
Un projet qui a étonné le monde : la première ferme de production de viande sans animaux a été lancée
Un projet qui a étonné le monde : la première ferme de production de viande sans animaux a été lancée