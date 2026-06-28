Tucker Carlson : « On nous a menti sur l'Islam »

Le célèbre journaliste américain Tucker Carlson a admis ouvertement que ses perceptions de l'Islam et des musulmans pendant de nombreuses années étaient erronées. Dans une Sky News interview, il a déclaré que certaines de ses opinions exprimées pendant des années ne correspondaient pas à la réalité. C'est ce qu'a rapporté la publication Newsweek .

Carlson a expliqué qu'il avait longtemps présenté l'Islam comme un danger à la télévision et qu'il croyait sincèrement à ces propos à l'époque.

« J'ai dit à maintes reprises à la télévision : 'Le problème, c'est l'Islam. Le problème, ce sont les musulmans. Ils veulent tous nous tuer. Ils sont fous. Ils suivent une doctrine basée sur le fanatisme créée par Mahomet au VIIe siècle'. Et j'y croyais moi-même », a déclaré Carlson.

Il a souligné qu'aujourd'hui, il considère ces points de vue comme totalement erronés.

« J'étais en proie à la panique à l'époque. Parce que je le croyais vraiment. Maintenant, je sais qu'aucune de ces idées n'est correcte. Mais j'y croyais alors », a ajouté le journaliste.

Au cours de l'entretien, Carlson a également révélé que son attitude envers Israël avait radicalement changé. Selon lui, il y a une grande différence entre l'Israël qu'il a vu il y a plusieurs décennies et le pays actuel.

« Israël a complètement changé. J'ai pitié d'Israël. Mais il n'y a plus aucune ressemblance entre l'Israël de ma première visite il y a des dizaines d'années et l'Israël d'aujourd'hui », a-t-il déclaré.

L'attitude critique du journaliste envers la politique israélienne s'est intensifiée ces dernières années, ce qui a accru les accusations d'antisémitisme à son encontre. Cependant, Carlson rejette fermement ces allégations.

Anti-Defamation League (ADL) l'a qualifié de l'une des figures les plus influentes ayant diffusé des vues antisémites et des théories du complot dans l'espace médiatique.

En octobre 2025, Carlson a invité Nick Fuentes, promoteur d'idées nationalistes. Lors de l'entretien, Fuentes a blâmé les Juifs pour de nombreux problèmes mondiaux.

En avril 2026, Carlson a également débattu de ce sujet avec la présentatrice de la BBC Victoria Derbyshire.

Le journaliste a souligné que ses critiques envers la politique du gouvernement israélien ne sont pas liées à une nation ou à une religion.