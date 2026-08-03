Un homme nage 55 heures sans dormir et conquiert la mer Baltique (vidéo)

Le nageur polonais d’ultrafond Bartłomiej Kubkowski a une nouvelle fois repoussé les limites des capacités humaines. Lors de sa cinquième tentative, l’athlète a réussi à traverser la mer Baltique à la nage, parcourant près de 160 kilomètres sans s’arrêter.

Meduza rapporte que Kubkowski est parti le 31 juillet depuis la côte suédoise. Il a continué à nager pendant près de 55 heures sans prendre une seule minute de repos, sans dormir et sans toucher au bateau d’assistance. Enfin, le 2 août, il a atteint la côte de Dziwnów, en Pologne.

Pendant la traversée, de la nourriture et de l’eau étaient acheminées à l’athlète depuis le bateau d’assistance par un tube spécial. Toutefois, conformément aux règles internationales, il n’est pas monté à bord et ne l’a même pas touché avec la main.

Il s’agissait de la cinquième tentative de Kubkowski pour traverser la mer Baltique à la nage, ses quatre précédentes ayant échoué. Cette fois, il a atteint son objectif et établi un nouveau record majeur.

Cette traversée Ultra Baltic Swim a été réalisée dans le cadre du projet. Celui-ci a été créé pour soutenir les patients atteints de cancer, et des fonds ont également été collectés pour des œuvres caritatives pendant la nage.

Il convient de rappeler qu’un autre athlète polonais, Sebastian Karaś, avait déjà traversé la mer Baltique à la nage. En 2017, il avait parcouru en 28,5 heures les 100 kilomètres séparant la Pologne de l’île danoise de Bornholm.

La nouvelle performance de Bartłomiej Kubkowski est considérée non seulement comme l’un des exploits majeurs de l’histoire de la nage d’ultrafond, mais aussi comme un exemple remarquable de volonté et de persévérance humaines.