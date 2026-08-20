Un artiste gazaoui rend un hommage insolite à l’acteur américain Mark Ruffalo sur des ruines

Un artiste gazaoui a créé une fresque au milieu des ruines en hommage à l’acteur américain Mark Ruffalo. Cette œuvre symbolise son respect pour les déclarations de l’acteur en soutien au peuple palestinien.

La fresque représente Mark Ruffalo. Derrière lui figure la silhouette verte de Hulk, le célèbre personnage de l’univers Marvel incarné par l’acteur.

L’artiste a ainsi associé le personnage de Ruffalo au cinéma à sa position publique.

Créée sur fond de ruines, la fresque est devenue un hommage symbolique rendu à l’acteur par l’art. Ces dernières années, Mark Ruffalo a souvent attiré l’attention par ses déclarations sur la question palestinienne. Il est connu comme l’une des personnalités publiques hollywoodiennes qui soutiennent le peuple palestinien.

C’est pourquoi l’artiste gazaoui a décidé de le représenter dans son œuvre. Son travail possède une portée plus symbolique qu’un simple portrait. À travers cette fresque réalisée sur des ruines, il exprime son appréciation de la position de l’acteur et son respect à son égard.