Une citoyenne ouzbèke soupçonnée de traite d'êtres humains arrêtée en Turquie

Une citoyenne ouzbèke, M.X., faisant l'objet d'un mandat d'arrêt international, a été arrêtée en Turquie et, conformément à la procédure, en Ouzbékistan a été renvoyée. C'est ce qu'a annoncé le Consulat général de l'Ouzbékistan à Istanbul.

Il est noté que M.X. était recherchée internationalement, accusée d'avoir commis des crimes en vertu de l'article 135 du Code pénal relatif à la traite des êtres humains et de l'article 223 concernant le franchissement illégal des frontières.

Selon l'enquête, elle aurait, en complicité avec un groupe de personnes, trompé des citoyens avec de fausses promesses pour les emmener en Thaïlande et en Turquie via le Kazakhstan. Elle est également accusée d'avoir contraint les victimes à la prostitution dans ces pays.

Grâce à des opérations de recherche conjointes menées par les forces de l'ordre ouzbèkes et turques, la localisation de M.X. a été identifiée.

Par la suite, elle a été arrêtée et, selon la procédure établie, aux autorités compétentes de l'Ouzbékistan a été remise.