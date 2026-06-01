Harry Kane et Michael Olise : Qui a l'avantage dans la course au Ballon d'Or ?

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Harry Kane et Michael Olise : Qui a l'avantage dans la course au Ballon d'Or ?

Les deux stars du Bayern Munich, Harry Kane et Michael Olise, réalisent une saison exceptionnelle et sont devenus les principaux prétendants au titre de meilleur joueur du monde. La légende du club, Thomas Müller, estime que bien que l'attaquant anglais batte des records d'efficacité, la "magie technique" de son coéquipier français pourrait être décisive lors du vote pour le Ballon d'Or. C'est ce que rapporte Goal.com .

Dans une interview accordée au journal Bild, Müller a évoqué la rivalité entre Kane et Olise. "Harry est le meilleur attaquant que j'aie jamais vu, mais ce n'est pas un magicien du dribble capable d'éliminer quatre joueurs. Pour le Ballon d'Or, l'élément artistique est souvent pris en compte. Bien que je considère Kane comme plus important pour l'équipe, les joueurs dotés d'une magie unique comme Michael, qui 'danse' sur le terrain, reçoivent souvent plus de votes pour le titre de meilleur joueur du monde", a déclaré Müller.

Harry Kane est inégalé en termes de statistiques. L'attaquant de 32 ans a marqué 36 buts en 31 matchs, devenant le vainqueur du Soulier d'Or 2025-26. Toutes compétitions confondues, il a réussi à marquer un total de 61 buts. Bien que Kane souligne qu'il réalise la meilleure saison de sa carrière, il ne sera pas facile de remporter ce trophée prestigieux, où le style de jeu esthétique influence souvent le résultat final.

D'un autre côté, Michael Olise est devenu le centre créatif du Bayern. L'ailier français a prouvé sa polyvalence en réalisant 22 buts et 31 passes décisives au cours de la saison. Ses mouvements et ses dribbles captivent l'attention des fans et des journalistes. À l'approche de la cérémonie de remise des prix à Londres le 26 octobre, la rivalité entre ces deux stars est à son comble.

Au-delà des succès en club, la Coupe du Monde 2026 devrait être le facteur décisif dans cette course. Kane et Olise seront les protagonistes clés de leurs équipes nationales respectives. Le succès de l'Angleterre ou de la France leur permettrait de devancer des rivaux comme la star de Barcelone Lamine Yamal ou l'attaquant du PSG Ousmane Dembele.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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