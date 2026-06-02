Hojiakbar Alijonov devrait se remettre de sa blessure en une semaine

Alors que l'équipe nationale d'Ouzbékistan poursuit sa préparation pour la Coupe du Monde, une nouvelle préoccupante concernant l'effectif est tombée. Le défenseur Hojiakbar Alijonov a ressenti une gêne au niveau du muscle du mollet lors de l'entraînement.

Selon le service de presse de l'UFA, le joueur a subi des examens médicaux et cliniques. Selon les experts, Alijonov aura besoin d'environ une semaine pour récupérer complètement.

Cette situation est un signal important pour l'équipe en pleine préparation pour la Coupe du Monde. Avant le tournoi, la condition physique de chaque joueur, sa capacité à supporter la charge d'entraînement et le processus de récupération sont cruciaux. Surtout avec une concurrence accrue en défense, avoir tous les joueurs en bonne santé est essentiel pour le staff de Fabio Cannavaro.

Le rapport de l'UFA indique qu'Hojiakbar Alijonov suit actuellement un entraînement de récupération individuel sous la supervision du staff médical. Cela signifie que le joueur travaille temporairement à l'écart du groupe principal. L'objectif est d'éviter d'aggraver la blessure, de restaurer complètement le muscle et d'assurer un retour en toute sécurité sur le terrain.

« Pour le moment, Alijonov suit un entraînement de récupération individuel sous la supervision du staff médical », indique le communiqué.

Les gênes au mollet sont courantes dans le football. L'entraînement à haute intensité, les longs voyages et les changements de climat et de terrain imposent une charge supplémentaire à l'organisme. Il est donc naturel que le staff technique et médical soit très prudent dans ces situations.

Alijonov est l'un des joueurs clés de notre équipe nationale. Il se distingue par son activité en défense, ses montées sur le flanc et sa détermination à stopper les attaques adverses. Il est donc naturel que son passage temporaire à un entraînement individuel attire l'attention des supporters.

Pour rappel, l'équipe nationale d'Ouzbékistan a disputé un match amical contre le Canada avant la Coupe du Monde, s'inclinant 0-2. Ce match a été un test utile pour les protégés de Fabio Cannavaro. Les forces et faiblesses de l'équipe sont apparues, et il est clair qu'il reste du travail pour s'adapter au rythme international.

Après le match contre le Canada, toute nouvelle concernant des blessures est prise très au sérieux. D'importantes étapes de préparation et des matchs historiques en Coupe du Monde attendent l'équipe. La priorité pour le staff technique est de maintenir les joueurs en bonne santé physique, prêts mentalement et stables tactiquement.

La période de récupération d'une semaine pour Alijonov n'est pas une source d'inquiétude majeure. Cependant, le joueur doit être prudent, suivre les conseils médicaux et ne pas précipiter son retour. Avant la Coupe du Monde, l'essentiel est de prendre des décisions pour tout le tournoi, pas seulement pour un match.

Chaque joueur est important pour l'équipe d'Ouzbékistan. Surtout avant une première Coupe du Monde, chaque détail, chaque poste et chaque joueur en forme comptent. C'est pourquoi le processus de récupération d'Alijonov est suivi de près.

Les supporters attendent avec impatience son retour à l'entraînement collectif. À l'approche de la Coupe du Monde, chaque information prend de l'importance. La meilleure approche est de ne pas se précipiter, de soigner complètement la blessure et de revenir prêt.

Cette petite pause ne devrait pas devenir un problème majeur pour Alijonov. Grâce au suivi médical et à un entraînement adapté, il sera bientôt de retour. Pour les défis historiques qui attendent notre équipe nationale, chaque joueur en bonne santé vaut de l'or.