Christophe Dugarry traite les joueurs d'Arsenal de clowns

L'ancien attaquant de l'équipe de France, Christophe Dugarry, a vivement critiqué Arsenal sous la direction de Mikel Arteta après leur défaite en finale de la Ligue des champions. Le champion du monde a qualifié le club londonien de "bande de clowns" pour avoir utilisé une tactique ultra-défensive et les a accusés d'être arrivés à Budapest avec une arrogance excessive. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Arsenal a affronté le PSG lors de la finale de la Ligue des champions 2026 et a perdu aux tirs au but après un match nul 1-1. Malgré l'ouverture du score par Kai Havertz à la 6e minute, les champions d'Angleterre se sont repliés en défense tout au long du match, laissant l'initiative à leur adversaire.

"Nous n'avons vu qu'une équipe d'Arsenal qui essayait de dégager le ballon et de gagner du temps. C'était insupportable", a déclaré Dugarry sur RMC Sport. Selon lui, gagner la Ligue des champions avec un jeu aussi ennuyeux est une trahison de l'amour du football. Dugarry a souligné que les Londoniens ont agi à l'encontre de leur propre histoire et de leur style offensif.

L'ancien joueur a également rappelé les déclarations d'avant-match de Mikel Arteta : "Ils sont arrivés avec une grande arrogance, Arteta disait 'nous allons les battre'. Je suis content qu'Arsenal ait perdu. S'ils veulent gagner un jour, ils doivent commencer à jouer au football. Ce n'est pas Arsenal ! Ce club a son propre héritage et son style. Ils ne peuvent pas jouer comme ça."

L'ancien milieu de terrain de Chelsea, Craig Burley, a également déclaré sur ESPN que la tactique des Londoniens était erronée. Selon lui, il est incompréhensible qu'une équipe qui marque à la 6e minute ne cherche qu'à défendre jusqu'à la 90e minute. Arsenal doit maintenant tirer les leçons de cette défaite et se préparer pour la nouvelle saison.