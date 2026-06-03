Lennart Karl emporte une photo de Lionel Messi à chaque match

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Lennart Karl emporte une photo de Lionel Messi à chaque match

L'étoile montante du Bayern Munich, Lennart Karl, a révélé qu'il emporte une image de son idole Lionel Messi à chaque rencontre. Le jeune talent allemand a réussi à battre le record établi par Kylian Mbappé, devenant le plus jeune joueur à marquer lors de trois matchs consécutifs de Ligue des champions. Goal.com rapporte .

Le footballeur de 18 ans a déclaré qu'il utilise des protège-tibias spéciaux à l'effigie de la star de l'Inter Miami lors de chaque match officiel. Pour Karl, ce n'est pas seulement une image, mais un rappel constant des sommets auxquels il aspire. Il pense que porter l'image du champion du monde lui procure un avantage mental et de la motivation.

Dans une interview accordée au magazine du club '51', Lennart Karl a déclaré : « Oui, mon protège-tibia gauche porte l'image de Messi. Il est mon modèle depuis que j'ai commencé à jouer au football : il joue du pied gauche, est également plutôt petit et réalise des choses incroyables avec le ballon. Avoir sa photo avec moi me donne une force supplémentaire et me pousse à atteindre le plus haut niveau. »

Bien que Messi soit sa principale source d'inspiration, Karl apprend également beaucoup de ses coéquipiers expérimentés lors des entraînements du Bayern. Il a souligné qu'il aime particulièrement observer les mouvements de Michael Olise et que le professionnalisme de joueurs comme Harry Kane et Joshua Kimmich lui sert d'exemple.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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