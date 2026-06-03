Arkadiusz Milik admet avoir pleuré à l'entraînement à cause des blessures

L'attaquant de la Juventus Arkadiusz Milik s'est confié sur le lourd tribut mental de ses blessures à long terme. L'international polonais de 32 ans a raconté avoir été tellement épuisé par ses problèmes physiques constants qu'il a dû interrompre ses séances de musculation pour fondre en larmes dans les vestiaires. Goal.com rapporte .

L'attaquant expérimenté a très peu joué pour le club turinois récemment en raison de problèmes de forme. Milik, qui a été transféré définitivement de Marseille à la Juventus en 2023, a évoqué ses luttes mentales liées aux blessures dans une interview accordée au média polonais Kanal Sportowy. Selon lui, les traitements continus et les processus de rééducation l'ont mené à un point insupportable.

"Au cours des deux dernières années, je ne pouvais parler que de mes blessures. Cette période m'a littéralement vidé. Je voulais me couper de tout", a déclaré l'attaquant. Bien que Milik ait connu des passages productifs dans des clubs comme l'Ajax, Naples et Marseille au cours de sa carrière, la chance ne lui sourit plus ces dernières années.

L'attaquant a décrit ses moments les plus sombres : "Début 2025, j'ai fait face à un problème majeur, c'était très désagréable. J'ai touché le fond mentalement. Parfois, j'entrais dans la salle de sport pour m'entraîner, je m'arrêtais soudainement, j'allais aux vestiaires et je pleurais."

Statistiquement, la saison 2025-26 est un échec pour Milik. Il n'a fait que deux apparitions en Serie A, totalisant seulement 34 minutes de jeu. Des blessures successives au genou, au mollet et aux muscles l'ont tenu éloigné des terrains pendant de longues périodes. Une blessure au genou en avril a encore aggravé ses souffrances.