Bayer Leverkusen rejette la candidature d'Álvaro Arbeloa

Le club allemand du Bayer Leverkusen a renoncé aux services de l'ancien défenseur du Real Madrid, Álvaro Arbeloa. Dans le cadre de la recherche d'un nouvel entraîneur pour remplacer Kasper Hjulmand, le club de Bundesliga a estimé que le spécialiste espagnol n'était pas encore prêt à diriger l'équipe. Goal.com rapporte .

Selon Bild, les représentants d'Arbeloa, âgé de 43 ans, ont approché la direction de Leverkusen avec une proposition après son départ du Real Madrid. Arbeloa avait assuré l'intérim suite au limogeage de Xabi Alonso en janvier, travaillant avec des stars comme Kylian Mbappé et menant l'équipe à une deuxième place. Cependant, le directeur sportif Simon Rolfes et le PDG Fernando Carro ont conclu qu'Arbeloa manquait d'expérience suffisante.

Les recruteurs du club ont suivi Arbeloa durant son mandat à la tête des U19 du Real Madrid de 2022 à 2025. Les rapports indiquent que l'ancien défenseur n'est pas encore devenu un entraîneur capable de rivaliser avec le Bayern Munich. Arbeloa lui-même ne souhaite pas travailler dans un autre club espagnol en raison de ses 20 ans d'association avec le Real Madrid et compte poursuivre sa carrière à l'étranger.

La recherche d'un entraîneur s'avère difficile pour le Bayer Leverkusen. Auparavant, l'une des cibles principales du club, Filipe Luís, avait trouvé un accord avec Monaco. Par ailleurs, un autre candidat, Andoni Iraola, reste le favori pour le poste d'entraîneur de Liverpool. La direction de Leverkusen continue désormais de chercher un spécialiste plus expérimenté correspondant aux ambitions élevées du club.