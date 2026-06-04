Florentino Pérez révèle les raisons de la saison ratée du Real Madrid

Les nouvelles inattendues continuent d'affluer pour les supporters du Real Madrid et les passionnés de football mondial. Le géant espagnol a été contraint de conclure une saison de football 2025/2026 très décevante sans le moindre trophée ni titre majeur. Dans ce moment difficile, le président du « Club Royal », Florentino Pérez, a accordé une interview exclusive à la presse, s'exprimant franchement sur les véritables facteurs des mauvais résultats de l'équipe.

« Ce n'est pas la faute des joueurs ou de l'entraîneur »

Le président du club a souligné qu'il ne fallait pas faire une tragédie des défaites et que de tels revers étaient naturels dans le sport. Selon Pérez, plusieurs raisons objectives sérieuses sont à l'origine de cette malchance :

« Quand on parle des erreurs de la saison, je répète toujours la même chose : au football, et dans le sport en général, il est impossible de gagner tout le temps. C'est vrai, nous n'avons pas atteint les objectifs fixés cette année, mais nous avons déjà identifié nos lacunes et la nature des problèmes », a déclaré Florentino Pérez.

Deux problèmes majeurs qui ont pénalisé le géant madrilène

Florentino Pérez a énuméré les principaux facteurs médicaux et organisationnels qui ont mis l'équipe en difficulté au cours de l'année écoulée :

Absence de préparation d'avant-saison : En raison de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA élargie, l'équipe n'a pas pu effectuer une préparation d'avant-saison complète et de qualité durant l'été. Cela a eu un impact négatif sur la condition physique des joueurs tout au long de l'année.

Épidémie de blessures : Rien que dans la première moitié de la saison, l'effectif a enregistré près de 30 blessures de gravité variable . La plupart étant des blessures graves et de longue durée, elles ont considérablement nui aux performances de l'équipe lors des matchs décisifs.

« Dans cette situation, il est totalement injuste de blâmer les joueurs ou le staff technique. L'enchaînement de circonstances défavorables nous a freinés. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés ; nous avons déjà entamé un travail systématique pour relever les défis de la nouvelle saison et ravir nos supporters avec de nouvelles victoires », a ajouté Pérez.

Élections présidentielles imminentes à Madrid

Il convient de noter que des changements importants sont attendus dans la vie du club madrilène, non seulement sur le terrain mais aussi au niveau de la direction. L'administration du club a annoncé que les élections présidentielles officielles se tiendront ce dimanche, 7 juin .

Deux candidats solides s'affronteront pour ce poste à responsabilités :

Le président sortant, qui dirige l'équipe avec succès depuis de nombreuses années, Florentino Pérez. Le célèbre homme d'affaires espagnol Enrique Riquelme.

Le résultat des élections déterminera sans aucun doute la politique de transfert et la stratégie de développement du Real Madrid pour les années à venir.

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