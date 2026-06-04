Dans quel club Bernardo Silva souhaite-t-il poursuivre sa carrière ?

Le souffle chaud du mercato se fait déjà sentir sur les pelouses européennes. Bernardo Silva, le milieu de terrain polyvalent de Manchester City et de l'équipe nationale du Portugal, a pris une décision importante concernant son avenir. Selon le célèbre insider et journaliste sportif Fernando Polo sur ses pages officielles de réseaux sociaux, le meneur de jeu talentueux a identifié sa priorité préférée pour la suite de sa carrière.

Selon la source, le footballeur expérimenté souhaite opérer un virage serré dans sa carrière et tient beaucoup à rejoindre la Liga espagnole.

Barcelone est la cible principale de Silva

La star portugaise, au centre des rumeurs de transfert, préfère par-dessus tout porter le maillot du club catalan de Barcelone. Cependant, ce transfert pourrait ne pas se faire facilement, car d'autres géants espagnols ne restent pas les bras croisés :

Real Madrid apprécie hautement sa vision du jeu et espère le recruter ;

Atletico Madrid examine également sérieusement l'option Silva pour renforcer la concurrence dans son milieu de terrain.

Néanmoins, le cœur de Bernardo penche davantage vers le Camp Nou et les Blaugrana.

Longue carrière et statistiques à Manchester City

Rappelons que ce footballeur talentueux fait partie intégrante du système des Citizens depuis de nombreuses années :

Historique au club : Il défend honorablement les couleurs de Manchester City depuis 2017, remportant de nombreux trophées sous la direction de Pep Guardiola.

Valeur de transfert : Les portails d'analyse réputés estiment actuellement sa valeur marchande à 22 millions d'euros .

Lors des derniers matchs de Premier League anglaise (EPL), Bernardo Silva a été la force motrice principale de l'équipe, apparaissant dans presque tous les matchs. Il a participé à un total de 38 matchs en EPL, marquant 2 buts et délivrant 4 passes décisives à ses coéquipiers. De plus, il a été sanctionné par 10 cartons jaunes par les arbitres lors de duels intenses et de tâches défensives.

Un moment intéressant pour les fans : La direction catalane souhaite élever le potentiel offensif de l'équipe à un nouveau niveau en recrutant Bernardo Silva. Nous observerons ensemble dans les jours à venir comment cette saga de transfert se terminera.

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