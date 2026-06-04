Manchester City est en tête des clubs pour le nombre de joueurs participant à la Coupe du Monde 2026.

Un total de 19 joueurs ont été convoqués dans diverses équipes nationales depuis le club anglais. Ce chiffre est le plus élevé parmi les clubs ayant des participants au tournoi.

La liste comprend des représentants des équipes nationales d'Angleterre, de Norvège, du Ghana, d'Égypte, de Belgique, de France, de Croatie, du Portugal, des Pays-Bas, d'Espagne, d'Algérie et d'Ouzbékistan.

Parmi eux se trouve le défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Abduqodir Husanov, qui contribue ainsi à cette réalisation de Manchester City.

Joueurs convoqués pour la Coupe du Monde depuis le club :

— Nico O'Reilly (Angleterre)

— John Stones (Angleterre)

— Marc Guéhi (Angleterre)

— James Trafford (Angleterre)

— Erling Haaland (Norvège)

— Antoine Semenyo (Ghana)

— Omar Marmoush (Égypte)

— Jérémy Doku (Belgique)

— Rayan Cherki (France)

— Mateo Kovačić (Croatie)

— Matheus Nunes (Portugal)

— Tijjani Reijnders (Pays-Bas)

— Rodri (Espagne)

— Bernardo Silva (Portugal)

— Nathan Aké (Pays-Bas)

— Rayan Aït-Nouri (Algérie)

— Abduqodir Husanov (Ouzbékistan)

— Rúben Dias (Portugal)

— Joško Gvardiol (Croatie).