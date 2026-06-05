L'équipe nationale de Suède laisse échapper la victoire face à la Grèce

Alors qu'il reste peu de temps avant le début de la phase finale de la Coupe du Monde 2026, organisée de l'autre côté de l'Atlantique, les équipes nationales participant au prestigieux tournoi continuent de tester leurs tactiques lors des derniers matchs amicaux. L'une de ces rencontres internationales amicales, intense et riche en drame, a opposé deux représentants européens de renom — les équipes nationales de Suède et de Grèce.

Les nombreux supporters locaux rassemblés dans le magnifique Strawberry Arena de Stockholm ont assisté à un véritable thriller. Quatre buts, un retour courageux et un drame inattendu dans les dernières secondes — le match s'est soldé par un match nul combatif de 2-2.

But rapide, retour des Suédois et drame de la dernière seconde

Le match a commencé par des attaques actives des visiteurs, et la défense suédoise a failli dès le début de la mi-temps :

10e minute : Le défenseur talentueux de l'équipe nationale de Grèce Konstantinos Simikas a conclu une attaque rapide par un but, plongeant le stade dans le silence — 0:1 .

53e minute : Les hôtes, qui ont entamé la seconde période sur les chapeaux de roues, ont réussi à rétablir l'équilibre. L'attaquant star, prolifique cette saison, Viktor Gyökeres a trouvé le fond des filets avec précision — 1:1 .

69e minute : Augmentant encore leur pression offensive, les représentants des 'Tre Kronor' (surnom de l'équipe nationale de Suède) ont fait preuve de caractère et ont pris l'avance. Cette fois, Gustav Nilsson a inscrit son nom au tableau d'affichage — 2:1 .

90+5e minute : Alors que les dernières secondes du temps additionnel s'écoulaient, le représentant grec Georgios Masouras a profité d'une erreur de la défense suédoise pour sauver son équipe d'une défaite certaine — 2:2.

Les adversaires de la Suède lors de la Coupe du Monde 2026

Un groupe assez sérieux et compétitif attend l'équipe nationale de Suède lors du prochain Championnat du Monde. Selon les résultats du tirage au sort, les Scandinaves ont été placés dans le Groupe F .

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Observation sur le terrain : Encaisser un but dans les dernières secondes pour la Suède, qui était très proche de la victoire, est certainement douloureux. Cependant, avant les prochains matchs de la Coupe du Monde, ce match sert de leçon utile pour travailler sur ces erreurs et ne pas perdre sa concentration jusqu'au coup de sifflet final.

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