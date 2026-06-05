Course à la présidence du Real Madrid : Florentino Pérez et un rival inattendu

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Course à la présidence du Real Madrid : Florentino Pérez et un rival inattendu

La lutte pour la présidence du Real Madrid devient de plus en plus intense. La rivalité entre le président sortant Florentino Pérez et son challenger Enrique Riquelme est alimentée par des promesses de transferts et diverses tactiques en coulisses. Cette situation a rappelé à beaucoup les événements controversés entourant Luis Figo en 2000. Selon Goal.com rapporte .

À l'époque, Florentino Pérez avait remporté de manière inattendue l'élection présidentielle en promettant de recruter Luis Figo auprès du rival acharné, le FC Barcelone. À ce moment-là, personne ne croyait à la victoire de Pérez ; même Figo lui-même avait nié les rumeurs de transfert, espérant une victoire de Lorenzo Sanz. Cependant, les membres du Real Madrid ont fait confiance aux promesses audacieuses de Pérez et l'ont élu président.

Plus de 25 ans plus tard, Pérez reste la personne la plus puissante du club. À la veille des prochaines élections, il a tenu des propos virulents contre ses critiques, les arbitres et le FC Barcelone. Pérez a décidé d'organiser des élections anticipées pour renforcer sa position et mettre en œuvre une série de changements risqués au sein du club.

Malgré le durcissement des conditions de candidature (20 ans d'adhésion et une garantie financière substantielle), un rival sérieux, Enrique Riquelme, est apparu face à Pérez. Désormais, les deux camps se livrent une bataille pour obtenir les voix des membres du club avec des transferts majeurs et des promesses stratégiques.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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