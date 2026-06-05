Josko Gvardiol souhaite rejoindre le Real Madrid

Le président du Real Madrid, Florentino Perez, s'intéresse au défenseur de Manchester City, Josko Gvardiol, pour résoudre les problèmes défensifs. Selon les rapports, le joueur croate lui-même envisage de poursuivre sa carrière au Santiago Bernabeu. Bien que les champions de Premier League anglaise ne souhaitent pas se séparer de l'une de leurs stars majeures, le désir du joueur pourrait jouer un rôle décisif dans le transfert. Selon Goal.com rapporte .

Les Merengues prévoient une refonte complète de leur ligne défensive. La liste de Florentino Perez comprend des noms tels que le défenseur de Liverpool, Ibrahima Konate, et la star de l'Inter, Denzel Dumfries. Cependant, selon AS, Josko Gvardiol reste l'une des options les plus attractives pour le club royal. Le joueur a déjà fait part de sa volonté de rejoindre le géant espagnol.

La crise des blessures au sein de l'effectif du Real Madrid pourrait accélérer ce transfert. L'absence de David Alaba et Dani Carvajal, ainsi que les problèmes physiques d'Eder Militao et Antonio Rudiger, ont placé le staff technique dans une situation difficile. La capacité de Gvardiol à jouer fiablement aussi bien en défense centrale qu'arrière gauche augmente encore sa valeur.

Manchester City, quant à lui, ne veut pas montrer de signes d'affaiblissement après le départ de Pep Guardiola. La direction du club tentera de conserver Josko Gvardiol en lui proposant un nouveau contrat avec une augmentation de salaire. Cependant, le rêve du joueur de porter le maillot blanc du Real Madrid devrait constituer un obstacle sérieux pour le club anglais.

Pour rappel, Manchester City a acheté le défenseur croate à RB Leipzig pour 90 millions d'euros en 2023. Bien que le contrat actuel de Gvardiol coure jusqu'en 2028, les Citizens pourraient ne pas le forcer à rester si le Real Madrid fait une offre appropriée et que le joueur exige un départ.