Josko Gvardiol souhaite rejoindre le Real Madrid

·87·Sport
Josko Gvardiol souhaite rejoindre le Real Madrid

Le président du Real Madrid, Florentino Perez, s'intéresse au défenseur de Manchester City, Josko Gvardiol, pour résoudre les problèmes défensifs. Selon les rapports, le joueur croate lui-même envisage de poursuivre sa carrière au Santiago Bernabeu. Bien que les champions de Premier League anglaise ne souhaitent pas se séparer de l'une de leurs stars majeures, le désir du joueur pourrait jouer un rôle décisif dans le transfert. Selon Goal.com rapporte .

Les Merengues prévoient une refonte complète de leur ligne défensive. La liste de Florentino Perez comprend des noms tels que le défenseur de Liverpool, Ibrahima Konate, et la star de l'Inter, Denzel Dumfries. Cependant, selon AS, Josko Gvardiol reste l'une des options les plus attractives pour le club royal. Le joueur a déjà fait part de sa volonté de rejoindre le géant espagnol.

La crise des blessures au sein de l'effectif du Real Madrid pourrait accélérer ce transfert. L'absence de David Alaba et Dani Carvajal, ainsi que les problèmes physiques d'Eder Militao et Antonio Rudiger, ont placé le staff technique dans une situation difficile. La capacité de Gvardiol à jouer fiablement aussi bien en défense centrale qu'arrière gauche augmente encore sa valeur.

Manchester City, quant à lui, ne veut pas montrer de signes d'affaiblissement après le départ de Pep Guardiola. La direction du club tentera de conserver Josko Gvardiol en lui proposant un nouveau contrat avec une augmentation de salaire. Cependant, le rêve du joueur de porter le maillot blanc du Real Madrid devrait constituer un obstacle sérieux pour le club anglais.

Pour rappel, Manchester City a acheté le défenseur croate à RB Leipzig pour 90 millions d'euros en 2023. Bien que le contrat actuel de Gvardiol coure jusqu'en 2028, les Citizens pourraient ne pas le forcer à rester si le Real Madrid fait une offre appropriée et que le joueur exige un départ.

Real MadridManchester CityJosko GvardiolTransfertsFootball
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Manchester United veut recruter une star du Real Madrid...Manchester United veut recruter une star du Real Madrid...Hier, 16:35Perez prêt à allouer 150 millions d'euros pour le transfert de Michael OlisePerez prêt à allouer 150 millions d'euros pour le transfert de Michael OliseHier, 16:25
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Les grands clubs européens s'intéressent à Abdukodir Khusanov
Les grands clubs européens s'intéressent à Abdukodir Khusanov
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
La rencontre entre Sindarov et Kasparov est devenue un symbole des générations
La rencontre entre Sindarov et Kasparov est devenue un symbole des générations
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Pourquoi Harry Kane a-t-il raté son penalty ? Un "jeu sale" révélé
Pourquoi Harry Kane a-t-il raté son penalty ? Un "jeu sale" révélé