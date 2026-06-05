Lamine Yamal et 12 jeunes stars de la Coupe du Monde 2026

Il ne reste plus que quelques jours avant le coup d'envoi de la prochaine Coupe du Monde en Amérique du Nord. Alors que les équipes effectuent leurs derniers préparatifs, les yeux du monde entier sont tournés vers les jeunes talents les plus prometteurs du football. Des légendes comme Pelé et Kylian Mbappé sont entrées dans l'histoire en marquant en finale à l'adolescence. Désormais, une nouvelle génération est prête à briller sur les terrains des États-Unis, du Mexique et du Canada. Selon Goal.com rapporte .

Lamine Yamal devrait sans doute être l'un des principaux protagonistes de ce tournoi. L'ailier du FC Barcelone et de l'équipe d'Espagne a marqué contre la Géorgie à seulement 16 ans, devenant un élément indispensable de l'équipe de Luis de la Fuente. Ses performances remarquables à l'Euro 2024, notamment son super but contre la France en demi-finale, ont prouvé qu'il n'avait pas peur des grandes scènes. Bien qu'il puisse manquer les premiers matchs en raison d'une blessure subie en avril, son retour augmenterait considérablement les chances de titre de l'Espagne.

Un autre jeune talent attendu pour briller avec l'Espagne est Pau Cubarsí. Le défenseur de 19 ans est un titulaire régulier au FC Barcelone sous la direction de Hansi Flick depuis deux ans. Malgré l'absence au Championnat d'Europe, Cubarsí, reconnu pour sa maîtrise technique et son sang-froid défensif, s'est illustré lors des qualifications et a décroché une place de titulaire.

Parmi les 12 prospects NXGN sélectionnés par GOAL figurent des talents comme Lennart Karl. Ces joueurs devraient non seulement contribuer au succès de leurs sélections nationales, mais aussi attirer l'attention de la communauté footballistique mondiale, devenant des cibles prioritaires sur le marché des transferts. La Coupe du Monde 2026 sera témoin de l'émergence de nouvelles stars.