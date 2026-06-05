Le FC Barcelone prévoit de mettre un défenseur de valeur sur le marché des transferts cet été

Des changements significatifs sont attendus dans l'effectif du FC Barcelone, le club catalan qui a remporté le titre de La Liga espagnole pour la deuxième année consécutive sans défaite. Les Blaugrana sont sur le point de se séparer de l'un de leurs défenseurs les plus expérimentés et renommés lors du prochain mercato estival.

Selon le célèbre insider sportif Carlos Monfort sur ses pages officielles de réseaux sociaux, la direction du géant catalan examine activement des options pour vendre le défenseur français Jules Koundé.

Quelle est la raison de cette séparation ?

La direction du club et le staff technique n'étaient pas entièrement satisfaits du niveau de jeu et de la régularité du légionnaire français lors de la saison écoulée. Les dirigeants de Barcelone visent à générer des fonds importants grâce au transfert de Koundé et à utiliser ces revenus pour attirer de nouveaux joueurs susceptibles de renforcer davantage la défense.

Alors, quel est le statut actuel et les statistiques de Jules Koundé ? Vous pouvez consulter la position du joueur sur le marché des transferts via le tableau ci-dessous :

Âge du joueur Période au club Durée du contrat Valeur de transfert 27 ans Depuis l'été 2022 Jusqu'en juin 2030 65 millions d'euros

Dans le viseur des clubs d'Albion

Bien que le contrat de travail actuel de Jules Koundé avec le club catalan soit à long terme, jusqu'à l'été 2030, son avenir pourrait ne pas être lié à l'Espagne. Actuellement, plusieurs clubs riches et prestigieux de la Premier League anglaise (EPL) montrent un vif intérêt pour recruter le défenseur français.

Valeur marchande selon des portails réputés 65 millions d'euros Le transfert du joueur, estimé à cette valeur, devrait devenir l'un des événements les plus sensationnels de l'été.

Commentaire d'expert : Pour une équipe devenue championne d'Espagne deux années de suite, le renouvellement de l'effectif est un facteur crucial pour réussir sur la scène internationale, notamment en Ligue des champions. La vente de Koundé ouvrira sans aucun doute la voie au respect des règles du Fair-play financier et à l'achat de nouvelles stars.

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