Si vous examinez la liste de l'équipe nationale espagnole pour le match crucial de qualification à la Coupe du monde contre l'Angleterre, vous constaterez la domination d'un club : Barcelone. Onze des 25 joueuses sélectionnées par Sonia Bermúdez représentent le club catalan. Cependant, des changements majeurs sont attendus dans l'effectif de Barcelone cet été. C'est ce que rapporte Goal.com rapport .

Le mois dernier, après que les protégées de Pere Romeu aient battu Lyon 4-0 en finale de la Ligue des champions pour terminer la saison avec quatre trophées, trois départs clés ont été annoncés. La double lauréate du Ballon d'Or, Alexia Putellas, quitte l'équipe après une carrière de 14 ans. De plus, les piliers défensifs Ona Batlle et Mapi León se dirigent vers de nouveaux défis. Salma Paralluelo, qui a marqué un doublé en finale, pourrait également suivre leurs pas.

Barcelone a déjà fait face à des situations similaires. L'été dernier, après un mercato calme en raison de contraintes financières, les perspectives européennes de l'équipe étaient remises en question. Mais elles ont répondu de manière appropriée, devenant championnes de la Ligue des champions pour la quatrième fois. La situation actuelle est légèrement différente, car les joueuses partantes – Putellas, León et Batlle – sont des stars de niveau mondial.

Il est temps pour les Catalanes de combler ce vide important. Le club a historiquement renouvelé son effectif grâce aux diplômés de l'académie La Masia ou à des transferts intelligents. La dépense de 69 millions de livres pour Anthony Gordon par l'équipe masculine pourrait indiquer une santé financière améliorée. Cela pourrait permettre à l'équipe féminine d'attirer de nouvelles stars également.

Ces transferts auront un impact direct non seulement sur le club, mais aussi sur la mission de l'équipe nationale espagnole de défendre son titre lors de la Coupe du monde 2027. Alors que Barcelone perd ses figures de proue, la nouvelle génération doit être prête à assumer cette responsabilité.