Florentino Perez annonce un transfert de 150 millions d'euros pour le Real Madrid

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Florentino Perez annonce un transfert de 150 millions d'euros pour le Real Madrid

Le président du Real Madrid, Florentino Perez, a fait une déclaration inattendue sur les projets de transfert du club. Selon lui, le club madrilène annoncera officiellement la signature d'une nouvelle star d'une valeur de 150 millions d'euros la semaine prochaine. Parallèlement, Perez a écarté les candidats Erling Haaland ou Harry Kane, que beaucoup attendaient. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Lors de son apparition dans l'émission Horizonte, le président a souligné que la situation financière du club était stable. Il a déclaré qu'une offre majeure serait envoyée à un club de premier plan de la Ligue des champions mardi. Ce transfert devrait être l'achat le plus cher de l'histoire du Real Madrid.

En parlant des transferts, Perez a mentionné des noms tels que Jose Mourinho, Ibrahima Konate et Denzel Dumfries, mais l'attention principale est portée sur le joueur mystérieux d'une valeur de 150 millions d'euros. Ces déclarations interviennent dans le contexte de la course à la présidence du club et des pressions exercées par le rival Enrique Riquelme.

Alors que son rival promet de faire venir Erling Haaland, Perez a rappelé que le Real Madrid est évalué à 10 milliards d'euros selon Forbes. Selon lui, le Real Madrid est actuellement le club le plus précieux et le plus puissant financièrement au monde.

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Nodirbek Razzokov
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