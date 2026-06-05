Lionel Messi et l'Angleterre : L'heure d'un affrontement historique a-t-elle sonné ?

L'équipe nationale d'Angleterre n'a jamais affronté l'Argentine dirigée par Lionel Messi. L'ancien attaquant Robbie Fowler a souligné dans une interview accordée à GOAL que la Coupe du Monde 2026 est l'occasion idéale de mesurer leurs forces contre le footballeur légendaire. Selon lui, l'équipe sous la direction de Thomas Tuchel ne devrait pas craindre les champions du monde 2022 ; au contraire, elle devrait accueillir avec plaisir les matchs contre des rivaux comme Cristiano Ronaldo et le Portugal. Selon Goal.com rapporte .

La légende de Barcelone, Lionel Messi, a disputé 198 matchs pour l'Argentine depuis 2005, marquant 116 buts. Cependant, les rencontres entre le géant sud-américain et les puissances européennes se sont faites rares ces dernières années. La dernière rencontre entre l'Angleterre et l'Argentine a eu lieu en novembre 2005, quelques mois après les débuts de Messi avec l'Albiceleste, bien qu'il n'ait pas participé à ce match.

Lionel Messi est actuellement sur le point de mettre fin à sa carrière internationale riche en records. Cela pourrait être la dernière chance pour l'Angleterre de se tester contre le magique porteur du numéro 10 qui a soulevé la Coupe du Monde au Qatar. Selon Fowler, bien que Messi ne soit plus au niveau d'autrefois, il reste l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football.

"Pour être honnête, je voudrais jouer contre eux maintenant car Messi n'est plus ce qu'il était les années précédentes. Qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit ; il est l'un des meilleurs de tous les temps, mais c'est maintenant le moment le plus favorable pour jouer contre lui. Pour l'Angleterre, peu importe l'adversaire, l'essentiel est d'aller loin dans le tournoi et d'obtenir le résultat souhaité", a ajouté Robbie Fowler.