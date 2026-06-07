Une véritable "explosion" est attendue sur le marché européen des transferts à la veille de la saison estivale. Bernardo Silva, l'un des milieux de terrain les plus talentueux et intelligents du football, évoluant actuellement pour Manchester City, est sur le point de connaître un tournant décisif dans sa carrière. Selon AS , un journal sportif espagnol réputé et fiable, la star portugaise pourrait recevoir une offre sérieuse du Real Madrid.

La concrétisation de ce transfert est directement liée au changement majeur attendu dans le staff technique des géants madrilènes.

Le facteur Mourinho et la bataille des transferts

Si la direction du "Club Royal" signe un contrat officiel avec le spécialiste expérimenté et célèbre José Mourinho, l'entraîneur portugais exigera en priorité le recrutement de son compatriote, Bernardo Silva, âgé de 31 ans.

Cependant, le Real n'est pas le seul prétendant dans la course pour Silva. L'intérêt autour du joueur est très large :

Barcelone était proche : Auparavant, il avait été rapporté que le joueur était très proche de rejoindre le club catalan, et que l'entraîneur principal Hansi Flick avait donné son feu vert à ce transfert.

Un autre club de Madrid : L'Atlético Madrid souhaite également voir le meneur de jeu portugais dans son effectif.

Ancien club : Le Benfica Lisbonne, le club où le footballeur a été formé, essaie aussi de le faire revenir.

Intérêt mondial : De plus, des clubs riches de Turquie, de France, d'Italie et d'Arabie saoudite sont prêts à offrir à Silva des contrats lucratifs.

Les statistiques de Silva lors de la saison écoulée

Les résultats de Bernardo Silva avec les "Citizens" lors de la saison passée prouvent qu'il joue toujours à un haut niveau. Ses indicateurs sont reflétés dans le tableau intégré suivant :

Type d'indicateur Résultat durant la saison Analyse générale Total des matchs 53 matchs Il a été une figure clé et irremplaçable de l'équipe dans toutes les compétitions. Buts marqués 3 buts A participé activement à l'organisation des attaques. Passes décisives 5 passes décisives A mené la création d'occasions favorables pour ses partenaires.

Contexte : Bernardo Silva est un talent unique capable de renforcer le jeu de n'importe quel club de pointe dans le football moderne. Ses nombreux titres remportés avec Manchester City et sa readiness pour de nouveaux défis alimentent davantage les rumeurs de transfert. Le retour potentiel de José Mourinho au Real et le déménagement de Silva à Madrid avec lui pourraient devenir l'événement le plus sensationnel de l'été. Après tout, le Barcelone de Hansi Flick essaiera de ne pas laisser facilement partir une telle star prête à l'emploi vers Madrid. Nous surveillerons l'évolution des événements, qui sera certainement pleine d'intrigue !

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