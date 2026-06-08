Alors que le mercato du football européen est sur le point de s'ouvrir officiellement, une série de nouvelles révolutionnaires et d'accords sensationnels continuent de remplir les pages des médias. La personne devenue l'objet de la lutte la plus intense entre les grands clubs aujourd'hui est Bernardo Silva, membre de l'équipe nationale du Portugal qui a terminé avec succès sa collaboration avec Manchester City en Angleterre. Le spécialiste légendaire Jose Mourinho, récemment rappelé pour gérer l'équipe par Florentino Perez, réélu président du Real Madrid, veut commencer une nouvelle ère au 'Club Royal' avec son compatriote.

Célèbre AS Selon un rapport exclusif publié par AS, le 'Special One' a inscrit Bernardo Silva en tête de la liste des transferts soumise à la direction madrilène.

Vous pouvez vous familiariser en détail avec les discussions de transfert entourant le footballeur intelligent, ses statistiques pour la saison en cours et les géants mondiaux intéressés par sa signature grâce au tableau spécial intégré suivant :

OPTIONS DE TRANSFERT ET STATISTIQUES DE BERNARDO SILVA

Statut et contrat du joueur Performances de la saison en cours Clubs et pays intéressés par sa signature Bernardo Silva

(31 ans, milieu de terrain)



Le 30 juin son contrat actuel avec Manchester City expirera officiellement, et il deviendra agent libre. Total toutes compétitions confondues a joué 53 matchs.



A marqué 3 buts et a délivré 5 passes décisives à ses coéquipiers. • Real Madrid (Projet de Jose Mourinho)

• Barcelone (Hansi Flick a approuvé le transfert)

• Atletico Madrid et le club de sa patrie Benfica .

• Géants de Turquie, de France, d'Italie et d'Arabie saoudite.

Le meneur de jeu magique portugais a honorablement défendu les couleurs de Manchester City depuis 2017, remportant tous les trophées possibles sous Pep Guardiola. Maintenant, il est sur le point d'ouvrir un chapitre complètement nouveau dans sa carrière.

El Clasico déménage sur le marché des transferts

Des rapports antérieurs indiquaient que le transfert de Bernardo Silva à Barcelone était presque conclu et que le nouvel entraîneur principal du club catalan, Hansi Flick, avait donné son feu vert au transfert. Cependant, l'arrivée de Jose Mourinho à la tête du Real Madrid et le placement de Silva au centre de ses plans ont fondamentalement changé la situation. Maintenant, les deux rivaux éternels de l'Espagne devront mener une véritable bataille en dehors du terrain, sur le marché des transferts. De plus, les riches clubs saoudiens et d'autres grandes équipes européennes ont préparé des offres astronomiques pour le génie portugais.

Analyse d'expert : Bernardo Silva a entièrement accompli sa mission à Manchester City, et son départ en tant qu'agent libre est le plus grand cadeau du mercato. Certes, il n'a peut-être pas marqué beaucoup de buts cette saison, mais son volume de jeu sur le terrain, son intelligence tactique et sa capacité à contrôler le rythme du jeu sont exactement ce dont Jose Mourinho a besoin. Alors que Barcelone vise à construire un nouveau système sous Flick, le Real Madrid a commencé à rassembler des stars prêtes et expérimentées aux côtés de Mourinho. La décision de Bernardo déterminera non seulement sa carrière, mais aussi l'équilibre des pouvoirs en La Liga. Voyons si le magicien portugais choisit son compatriote Mourinho ou le projet de Flick en Catalogne. Une intrigue passionnante nous attend !

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