À la veille de la Coupe du Monde 2026, prête à captiver le monde par son intensité et son charme, l'un des principaux rivaux de notre groupe a testé sa force. Les équipes nationales de Colombie et de Jordanie se sont affrontées avant ce tournoi historique organisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Lors d'un match disputé au confortable Snapdragon Stadium de la belle ville de San Diego, les représentants sud-américains ont dominé l'équipe asiatique et ont sécurisé une victoire convaincante. Ce match est particulièrement important pour les fans de football ouzbeks.

Vous pouvez consulter les détails de cette confrontation passionnante d'avant-Coupe du Monde, y compris les chiffres et les moments clés, dans le tableau intégré spécial ci-dessous :

STATISTIQUES DU MATCH AMICAL ET CLASSEMENT DU GROUPE

Équipes et lieu du match Résultat du match et chronologie des buts Aspects notables du jeu Composition des groupes de la prochaine Coupe du Monde Colombie



Jordanie



États-Unis, San Diego, Snapdragon Stadium 2 : 0



• 41e minute : John Arias (1:0)

• 55e minute : John Arias (2:0) Passes décisives : James Rodríguez et Santiago Arias.



Carton rouge : Yazam (90e minute, Jordanie). Groupe K : Colombie, Portugal, RD Congo, Ouzbékistan



Groupe J : Jordanie, Autriche, Algérie, Argentine

Grâce à ce match amical, les Colombiens visaient à perfectionner leurs schémas tactiques avant leur premier match officiel de Coupe du Monde contre l'équipe nationale d'Ouzbékistan le 18 juin.

Le doublé de John Arias et la passe magique de James

Le match a commencé comme prévu avec l'activité des représentants sud-américains. Juste avant la fin de la première mi-temps, à la 41e minute, l'attaquant John Arias a ouvert le score, profitant d'une passe précise de la star expérimentée et capitaine de l'équipe, James Rodríguez. Les Colombiens, qui ont maintenu l'initiative en seconde mi-temps, ont augmenté leur avance à la 55e minute. Le défenseur remplaçant Santiago Arias a délivré une belle passe, que John Arias a transformée en but, complétant ainsi son doublé. À la dernière minute du match, le Jordanien Yazam a été expulsé pour jeu brutal.

Commentaire d'expert : Le match de la Colombie contre la Jordanie nous a donné des signaux importants sur la forme actuelle de notre rival. James Rodríguez a démontré qu'il est toujours un génie pour créer des situations dangereuses au milieu de terrain, tandis que John Arias a montré sa capacité à profiter calmement des opportunités en attaque. En battant facilement la Jordanie, un autre représentant asiatique, les Colombiens ont prouvé qu'ils sont sérieusement préparés pour le match du 18 juin contre notre équipe. Cependant, les protégés de Fabio Cannavaro analyseront certainement ces mouvements tactiques en profondeur. Nous souhaitons beaucoup de succès à notre équipe nationale lors de la prochaine Coupe du Monde et attendons des victoires historiques !

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