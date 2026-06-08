Declan Rice nommé vice-capitaine de l'équipe nationale d'Angleterre

Thomas Tuchel a officiellement confirmé qui servirait de vice-capitaine de l'équipe nationale d'Angleterre pour la prochaine Coupe du Monde. Le milieu de terrain d'Arsenal, Declan Rice, assumera un rôle de leadership clé en tant qu'assistant principal du capitaine de l'équipe, Harry Kane. Le joueur est actuellement arrivé à la base d'entraînement en Floride pour se préparer au tournoi en Amérique du Nord. Selon Goal.com rapporte .

Rice est arrivé au quartier général de l'Angleterre à West Palm Beach samedi soir, rejoignant Bukayo Saka, Noni Madueke et Eberechi Eze. Dans le même temps, le reste de l'équipe nationale a remporté une victoire 1-0 contre la Nouvelle-Zélande lors d'un match amical à Tampa. La promotion du milieu de terrain à ce poste fait suite à ses performances réussies pour Arsenal en Premier League et en Ligue des Champions.

Lors de la conférence de presse d'après-match, Thomas Tuchel a souligné que le caractère et l'expérience de Declan Rice sont cruciaux pour le succès de l'équipe. "Je pense que Declan sera mon vice-capitaine", a déclaré le spécialiste allemand. Cependant, Tuchel a admis qu'il n'avait pas encore eu de discussion formelle et détaillée avec le joueur à ce sujet, et que tout avait été réglé de manière informelle.

Rappelons que Declan Rice avait précédemment porté le brassard de capitaine lors d'un match amical contre le Pays de Galles en l'absence de Harry Kane. Selon Tuchel, il avait alors expliqué au joueur sa place dans la hiérarchie. Les stars d'Arsenal ont désormais commencé l'entraînement avec le groupe principal, mais leur participation au prochain match contre le Costa Rica reste incertaine.