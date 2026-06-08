Declan Rice nommé vice-capitaine de l'équipe nationale d'Angleterre

·44·Sport
Declan Rice nommé vice-capitaine de l'équipe nationale d'Angleterre

Thomas Tuchel a officiellement confirmé qui servirait de vice-capitaine de l'équipe nationale d'Angleterre pour la prochaine Coupe du Monde. Le milieu de terrain d'Arsenal, Declan Rice, assumera un rôle de leadership clé en tant qu'assistant principal du capitaine de l'équipe, Harry Kane. Le joueur est actuellement arrivé à la base d'entraînement en Floride pour se préparer au tournoi en Amérique du Nord. Selon Goal.com rapporte .

Rice est arrivé au quartier général de l'Angleterre à West Palm Beach samedi soir, rejoignant Bukayo Saka, Noni Madueke et Eberechi Eze. Dans le même temps, le reste de l'équipe nationale a remporté une victoire 1-0 contre la Nouvelle-Zélande lors d'un match amical à Tampa. La promotion du milieu de terrain à ce poste fait suite à ses performances réussies pour Arsenal en Premier League et en Ligue des Champions.

Lors de la conférence de presse d'après-match, Thomas Tuchel a souligné que le caractère et l'expérience de Declan Rice sont cruciaux pour le succès de l'équipe. "Je pense que Declan sera mon vice-capitaine", a déclaré le spécialiste allemand. Cependant, Tuchel a admis qu'il n'avait pas encore eu de discussion formelle et détaillée avec le joueur à ce sujet, et que tout avait été réglé de manière informelle.

Rappelons que Declan Rice avait précédemment porté le brassard de capitaine lors d'un match amical contre le Pays de Galles en l'absence de Harry Kane. Selon Tuchel, il avait alors expliqué au joueur sa place dans la hiérarchie. Les stars d'Arsenal ont désormais commencé l'entraînement avec le groupe principal, mais leur participation au prochain match contre le Costa Rica reste incertaine.

AngleterreDeclan RiceThomas TuchelArsenalCoupe du Monde
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

L'évolution de Lionel Messi : Cinq visages de la légende argentineL'évolution de Lionel Messi : Cinq visages de la légende argentineAujourd'hui, 10:39Mbappé prédit le meilleur buteur de la Coupe du Monde 2026Mbappé prédit le meilleur buteur de la Coupe du Monde 2026Aujourd'hui, 09:50La Juventus trouve un nouvel attaquant pour remplacer Dusan VlahovicLa Juventus trouve un nouvel attaquant pour remplacer Dusan VlahovicAujourd'hui, 08:59Lamine Yamal révèle pourquoi il porte un braceletLamine Yamal révèle pourquoi il porte un braceletAujourd'hui, 08:39Marc Cucurella pourrait sacrifier ses cheveux pour la victoire à la Coupe du Monde 2026Marc Cucurella pourrait sacrifier ses cheveux pour la victoire à la Coupe du Monde 2026Aujourd'hui, 07:53Le Barcelone pourrait prêter son footballeur suédois en AngleterreLe Barcelone pourrait prêter son footballeur suédois en AngleterreAujourd'hui, 07:40
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
La rencontre entre Sindarov et Kasparov est devenue un symbole des générations
La rencontre entre Sindarov et Kasparov est devenue un symbole des générations
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Pourquoi Harry Kane a-t-il raté son penalty ? Un "jeu sale" révélé
Pourquoi Harry Kane a-t-il raté son penalty ? Un "jeu sale" révélé
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)