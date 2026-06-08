Christian Eriksen devrait-il prendre sa retraite ? Le conseil d'un ancien coéquipier

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Christian Eriksen devrait-il prendre sa retraite ? Le conseil d'un ancien coéquipier

Suite à un nouvel incident effrayant lors du match amical du Danemark contre l'Ukraine, Andros Townsend a exhorté Christian Eriksen à envisager de prendre sa retraite du football professionnel. Le milieu de terrain de 34 ans s'est de nouveau effondré sur le terrain, près de cinq ans après son arrêt cardiaque à l'Euro 2020. Selon Goal.com rapporte .

L'incident s'est produit à la 65e minute du match à Odense, au Danemark. Eriksen s'est soudainement effondré sur le terrain, entraînant l'arrêt immédiat de la rencontre. Dans une interview accordée à talkSPORT, son ancien coéquipier de Tottenham, Townsend, a souligné qu'Eriksen devait désormais prioriser sa santé et sa famille.

Selon la Fédération danoise de football (DBU), l'ancien joueur de Manchester United et Brentford a repris conscience et est sous surveillance à l'hôpital. Les médecins ont confirmé que le défibrillateur cardioverteur implantable (DCI) installé chez Eriksen en 2021 a fonctionné comme prévu en cas d'urgence et a sauvé la vie du footballeur.

Le médecin de l'équipe nationale, Morten Boesen, a indiqué que l'état du joueur est stable et qu'il sera bientôt autorisé à rentrer chez lui. Néanmoins, cet incident a ravivé les débats sur la pertinence pour Eriksen de poursuivre sa carrière au Wolfsburg en Bundesliga et sur la scène internationale.

Christian EriksenDanemarkWolfsburgManchester UnitedFootball
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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