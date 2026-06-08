Florentino Pérez fait une déclaration acerbe sur son rival après sa réélection

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Florentino Pérez fait une déclaration acerbe sur son rival après sa réélection

Les élections à la direction tant attendues du Real Madrid, l'un des clubs les plus puissants du football espagnol et mondial, sont terminées. Comme prévu, le président sortant, l'expérimenté et sage Florentino Pérez, a célébré une nouvelle victoire majeure dans ce processus politique qui était au centre de l'attention des membres du club et des supporters.

Selon les données officielles, Pérez a conservé son poste en obtenant 65 % des voix. Son jeune et ambitieux rival, l'entrepreneur Enrique Riquelme, n'a réussi à rassembler que 35 % des suffrages.

Après l'annonce officielle des résultats, le nouveau-ancien dirigeant du Real Madrid a tenu une conférence de presse pour les représentants des médias. Lors de cet événement, les journalistes ont interrogé Florentino Pérez sur la résistance opposée par son principal rival, Riquelme, et sur sa campagne électorale.

Toujours distingué par ses paroles calmes mais percutantes, Pérez a encore une fois fait preuve d'une attitude assez dure et froide envers son rival. « Riquelme était-il un digne adversaire ? Je ne peux pas commenter cela, car je ne sais même pas qui il est », a répondu brièvement le dirigeant du « Club Royal ».

Suite à cette victoire convaincante, Florentino Pérez a obtenu le droit de servir en tant que président du Real Madrid jusqu'en 2030. Il convient de noter qu'il dirige ce club majestueux sans interruption depuis 2009, en faisant une légende vivante.

Avant les élections, Enrique Riquelme avait fait des promesses grandioses selon lesquelles, s'il gagnait, il ferait venir la star du football Erling Haaland à Madrid et nommerait le célèbre spécialiste Jürgen Klopp comme entraîneur. Cependant, les représentants de l'attaquant norvégien et du manager allemand ont par la suite rejeté ces informations comme totalement infondées.

Suivez avec nous sur les pages de Zamin la nouvelle ère qui commence au Real Madrid sous la direction de Florentino Pérez, les transferts blockbusters attendus et les dernières nouvelles brûlantes de la vie du club !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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