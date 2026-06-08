Jose Mourinho prévoit une refonte radicale de la défense du Real Madrid

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Jose Mourinho prévoit une refonte radicale de la défense du Real Madrid

Le Real Madrid est sur le point d'annoncer une déclaration officielle qui provoquera un effet de souffle dans le monde du football dans les jours à venir. La direction du club finalise tous les documents et procédures formelles pour le retour du légendaire spécialiste portugais Jose Mourinho. Selon les dernières informations exclusives du prestigieux journal espagnol Marca, l'entraîneur surnommé 'The Special One' a déjà tenu des négociations secrètes et des discussions tactiques initiales avec les dirigeants du 'Club Royal'.

En analysant soigneusement l'état actuel de l'équipe, le spécialiste expérimenté a clairement identifié le point le plus faible et défaillant du géant madrilène. Selon Mourinho, le Real Madrid possède le potentiel le plus fort au monde en attaque et au milieu de terrain, mais il est essentiel de renforcer sérieusement la ligne défensive pour lutter pour les grands trophées et les titres de champion. Le génie portugais a présenté à la direction du club des exigences claires et strictes en matière de transferts.

Selon la source, la nouvelle révolution de Mourinho à Madrid commencera par la reconstruction de la défense. Il ne compte pas se limiter à recruter la star de Liverpool, Ibrahima Konate, pour cette ligne. Selon le plan de l'entraîneur, après la signature du contrat avec Konate, il est impératif d'acheter un autre joueur de haut niveau et imposant pour la défense centrale. Ainsi, il vise à créer une 'forteresse' impénétrable à Madrid et un effectif compétitif qui intimide tout adversaire.

Rappelons que la presse avait auparavant diffusé des informations sensationnelles sur un accord complet entre Ibrahima Konate et le Real Madrid. Selon ces rapports, le défenseur français rejoindra le club madrilène immédiatement après la fin des prochains matchs de la Coupe du Monde. Le plus attrayant est que Konate rejoindra Madrid totalement gratuitement – en tant qu'agent libre – puisque son contrat avec le club anglais a expiré. Cela devrait être le premier grand transfert habile de Mourinho dans sa nouvelle ère au Real Madrid.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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