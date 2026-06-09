Neymar dévoile un nouveau look avant la Coupe du Monde 2026

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Neymar dévoile un nouveau look avant la Coupe du Monde 2026

La star de l'équipe nationale du Brésil, Neymar, prend toutes les mesures nécessaires pour être pleinement prêt pour la Coupe du Monde 2026. Actuellement en convalescence d'une blessure chronique au mollet dans le New Jersey, le footballeur a attiré l'attention des fans non seulement par sa santé, mais aussi par son apparence. Des photos de sa nouvelle coiffure ont circulé sur les réseaux sociaux. Goal.com rapporte l'information.

Neymar utilise un équipement de haute technologie développé par la NASA pour récupérer plus rapidement de sa blessure. Plus précisément, l'attaquant s'entraîne sur un tapis de course anti-gravité. Cet appareil réduit la charge de poids sur les membres inférieurs, permettant d'effectuer des exercices cardio et de maintenir l'activité musculaire sans endommager la zone blessée.

Cette technologie implique d'envelopper la taille du joueur avec un coussin d'air spécial. Cela permet aux médecins et aux entraîneurs de contrôler précisément et d'augmenter progressivement la part du poids corporel supportée par les jambes, en fonction du stade de récupération. Bien que cette méthode semble très futuriste, des clubs brésiliens comme Flamengo et Cruzeiro l'utilisent depuis plus de dix ans.

Outre sa santé, Neymar a également renouvelé son image. Son styliste de longue date, Wagner Tenorio, a présenté une nouvelle coiffure blonde rappelant le look du joueur lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie. L'attaquant de 34 ans a fait de la modification de son apparence avant les grands tournois une tradition.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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